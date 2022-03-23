Дмитрий Попов рассказал о том, как растут зарплаты медиков в Алтайском крае

Глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов рассказал о том, что зарплата врачей в регионе увеличивается без учёта ковидных выплат. Подробности он озвучил во время интернет-форума, который состоялся 22 марта.

«Рост заработной платы медработников отмечается даже в период сложной эпидемиологической обстановки. При этом ковидные социальные выплаты мы в расчёт не берём», — сказал Дмитрий Попов.

Основным фактором, влияющим на зарплату медиков в регионе, является её средний размер. Попов уточнил, что врачи должны получать до 200% от средней зарплаты по краю, а средний и младший медицинский персонал — 100%.

Он также отметил, что в ряде регионов России сейчас тестируется проект по выравниванию зарплат сотрудников медицинской сферы. После завершения проекта в стране выработают единые требования к оплате труда медработников.