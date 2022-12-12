Документы о присвоении звания «Город трудовой доблести» Бийску, Новоалтайску и Рубцовску отправлены в РАН

Все материалы с ходатайствами о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести» Бийску, Новоалтайску и Рубцовску отправлены в Российскую Академию наук, сообщает АКЗС.

Напомним, в начале ноября правительство Алтайского края поддержало просьбу Бийска, Рубцовска и Новоалтайска стать городами трудовой доблести. На прошлой неделе был сформирован полный пакет документов и отправлен в РАН.

«В военное время города справились с непростой задачей — разместить предприятия, оперативно наладить производство и работать на благо Победы. Работа большинства эвакуированных на Алтай предприятий продолжилась и в мирное время, дала импульс для промышленного развития региона. Наши города достойны высокого звания», — подчеркнул вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

К примеру, в годы войны в Рубцовске тракторный завод выпускал тракторы, а завод тракторного оборудования снабжал изделиями (заливными воронками, бензокраниками, фильтрами-отстойниками) 95% тракторов и комбайнов страны.

В Бийске более десяти предприятий уже с началом военных действий сориентировали своё производство для фронта. В Новоалтайске, куда был перевезён Днепродзержинский вагоностроительный завод, выпустили для фронта более 380 тысяч 122-милиметровых снарядов и 19 тысяч авиабомб ФАБ-250.

В 2021 году звание «Город трудовой доблести» получил Барнаул. В ноябре 2022 года в Нагорном парке состоялось торжественное открытие стелы.