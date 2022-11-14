Джаз, не скованный рамками. В Барнауле выступит победитель телепроекта «Ну-ка, все вместе!» Варвара Убель

Финалистка федерального телепроекта «Ну-ка, все вместе!», 22-летняя Варвара Убель снова выступит в Барнауле. Концерт талантливой сибирячки пройдёт в ресторане-поэме «Живые души» 25 ноября 2022 года.

Ресторан-поэма «Живые души» зарекомендовал себя как место, диктующее не только гастрономические, но и культурные тренды. Здесь регулярно проходят музыкальные и творческие вечера, выступают известные и начинающие талантливые артисты из Алтайского края и не только.

С молодой и перспективной исполнительницей из Сибири Варварой Убель и её музыкальной группой ресторан уже знакомил барнаульцев 8 июля 2022 года. Концерт вызвал большой ажиотаж у зрителей. И вот теперь она снова выступит в «Живых душах» с новым джазовым вечером. Уже как победитель четвёртого сезона популярного телепроекта, финал которого прошёл в минувшую пятницу, 11 ноября.

25 ноября барнаульцы снова услышат коллаборацию виртуозных джазовых инструменталистов и выразительной в своём образе и звучании певицы. Варвара Убель — это эксцентричный джаз, не скованный классическими рамками жанра. Будут звучать как мировые хиты, так и авторская музыка исполнительницы. Артисты также часто дополняют свою игру музыкальными шутками и диалогами.

Варвара Убель — джазовая певица с рейв-рок-группой UBEL, сонграйтер, бэнд-лидер. Совмещает джазовое и актёрское образование. Имеет золотую медаль XVI молодёжных Дельфийских игр России; стала победителем вокального конкурса благотворительного онлайн-проекта МТС «Поколение М» с Полиной Гагариной.

«„Но если музыка нас оставит, что будет тогда с нашим миром?“ — такими словами Николай Васильевич Гоголь завершил одну из своих статей из сборника „Арабески“. Эта фраза могла бы послужить идеальным эпиграфом к этому концерту», — сказали организаторы.

Начало концерта в 19:00. Стоимость билета — две тысячи рублей. Бронь столов по телефону 600-046.

Ресторан-поэма «Живые души» (ООО ИН ВИНО)

Тел: 600-046

Адрес: ул. Гоголя, 46а