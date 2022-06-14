Эффективный лоббист? Как Юрий Фриц «отстаивает» интересы алтайских предпринимателей

В мае в Алтайском крае прошёл традиционный конгресс предпринимательских объединений. За две недели представители бизнеса и власти обсудили ряд горячих тем: от импортозамещения и защиты интеллектуальной собственности до поддержки МСП во время санкций. Пожалуй, одним из самых активных спикеров от лица бизнес-объединений стал глава Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц.

Обычно его выступления были направлены против представителей власти, причём попытки оппонировать чиновникам чаще всего становились объектом внимания со стороны СМИ. В публикациях Фриц предстаёт в образе «защитника» МСП, хотя, если разобраться, во многих случаях речь идёт об обыкновенном пиаре либо неглубоком владении темой. Никакого лоббирования интересов бизнеса со стороны Фрица, как он сам пытается это представить, нет и в помине. Куда больше в этом преуспела заместитель Фрица Татьяна Ларина. Amic.ru подробно писал о её взглядах и попытках донести чаяния бизнеса до руководителей различного уровня.

Тем не менее в силу своей должности Фриц куда более активен, в том числе и в медиа. Он выступает на бизнес-форумах, заседаниях профильного комитета АКЗС, даёт интервью и комментарии прессе. Другой вопрос — приносит ли эта медийная активность реальные результаты.

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Бороться и решать, или Один чиновник сказал

Так, Фриц успел принять участие в горячей дискуссии, посвящённой запрету на подворовой забой скота. Причём это правило уже более полугода как действует в Алтайском крае, к нему приспособились и недовольные ранее фермеры, как вдруг неожиданно глава АСП решил зачем-то «вернуться назад». Комментарии и разъяснения на этот счёт ранее давал и губернатор Виктор Томенко, и профильное управление. Но почему-то главе АСП этого показалось мало.

По мнению Фрица, запрет на продажу «домашнего» мяса «наносит сильный удар по селу и сельским жителям». И в этой истории, как выразился глава Союза, «хотелось бы прийти к благополучному исходу». Начальник регионального управления по развитию предпринимательства Александр Евстигнеев заявил, что строить иллюзий по отмене введенного табу не стоит.

«Позиция Минсельхоза однозначна: решение принято, назад пути не будет. Казахстан эту тему закрыл уже пять лет назад. А мы продолжаем на ней спекулировать. История была характерна для всех регионов, просто мы стали последними, кто эти решения принимал», — пояснил свою позицию Евстигнеев.

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Однако Фриц вопреки здравому смыслу и логике заявил, что не готов согласиться с такой «пораженческой позицией». «Мы понимаем, что ничего, кроме вреда, это решение не несёт. Потому что всё уходит в серую схему, уходит в интернет, и мы ещё рискуем различными заболеваниями. Один чиновник сказал, второй чиновник сказал. Но надо с этим всё равно бороться и решать вопрос. Если мы консолидированно понимаем, что это неправильное решение, то давайте будем пробовать его изменить», — сделал популистское заявление Фриц.

Двигаться дальше, а не дискутировать готовы и сами предприниматели. Так, бизнес-омбудсмен Андрей Осипов рассказал, что после того как стали подниматься разговоры о необходимости отмены запрета, ему поступило немало обращений. Причём от тех, кто инвестировал миллионы в создание убойных цехов, но оказался без «клиентов», так как сельчане продолжали забивать скот в «домашних» условиях. «Предприниматель звонил и говорил: «Я потратил деньги на создание цеха. И он, может быть, сейчас бы работал. Но кто же ко мне пойдёт, если вы ратуете за отмену запрета на подворовой убой скота?» — рассказал Осипов.

Само же изменение ударило больше по перекупщикам, которые раньше приезжали за мясом забитого скота и отвозили его на рынки, а сейчас делают это через скотобойню и несут при этом дополнительные затраты, полагает бизнес-омбудсмен. Правда, по словам уполномоченного, речь идёт о крайне небольшой группе людей.

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В то же время стали появляться так называемые серые схемы — люди по дворам предлагают купить мясо, что не лучшим образом сказывается на торговле. Но, как отметил Андрей Осипов, это всё же проблема не бизнеса, а контрольных органов, которые должны следить за ситуацией.

Выходит, что Юрий Фриц, защищая подворовой забой, выступил в том числе и против легального бизнеса, инвестировавшего в строительство убойных предприятий.

«Поддержка всегда субъективна»

Другая тема, где себя попробовал проявить Фриц (и, забегая вперед, — снова не очень удачно), это вопрос оказания финансовой помощи государства предприятиям. По мнению главы АСП, куда более эффективной мерой стало бы снижение общей налоговой нагрузки на бизнес, чем адресное и точечное финансирование компаний, доказавших своей предыдущей историей право на господдержку.

«Поддержка всегда субъективна. Её получает не широкий круг предпринимателей, а узкий. Десятки тысяч предпринимателей в крае, они платят налоги, но помощь получают единицы», — заявил Фриц. По его оценке, помощь от государства в крае получили 0,05% от общего числа предпринимателей. «Наверняка достойные люди», — прокомментировал он. Но предположил, что у многих получателей госпомощи уже сформирован штат специалистов, которые занимаются оформлением поддержки. Также, считает Фриц, надо понять, «какая армия чиновников задействована на формировании программ поддержки, администрирования, оформлении документации и т. д.». «Следующая „дивизия“ — контрольно-надзорные органы. А какова эффективность?» — спрашивал он.

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Фриц признал — такой подход сформирован на федеральном уровне, но в этом есть «изъян существующей системы» и «фундаментальный сбой». По его мнению, нужно «снижать нагрузку в целом на бизнес, а не поддерживать отдельные, даже самые достойные категории». Такая выборочная помощь, полагает он, «не имеет отношения к рыночным условиям», поскольку создаёт неравные конкурентные рамки. «Кто-то не получает поддержку, потому что не соответствует критериям, кто-то —по моральным соображениям не хочет идти к государству с протянутой рукой», — сказал глава АСП.

Однако глава управления по предпринимательству Александр Евстигнеев отметил, что тезисы, озвученные Фрицем, он впервые услышал ещё в 2015 году, «и тогда это было совершенно справедливое замечание». Но сегодня, по его словам, все меры поддержки бизнеса основаны исключительно на предложениях самих предпринимателей — федеральные или региональные. Тем более что есть отрасли, где роль господдержки достаточно велика. «Давайте спросим Александра Александровича (Вайса, исполнительного директора Союза фермерских формирований, — прим. ред.): отменим поддержку сельского хозяйства? Вопрос».

По данным Евстигнеева, из 76 тысяч предпринимателей и малых компаний края около 20 тысяч получают ту или иную господдержку: финансовую, консультативную, сопроводительную и т. д. То есть о единицах, исходя из данных управления, речи не идёт. «В 2015 году показатели были совсем другие», — подчеркнул глава управления. Этот аргумент парировать Юрий Фриц не смог.

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Комфортное пособие по безработице

Проявил себя Фриц в качестве «эксперта» и ещё в одной сфере — трудовых отношений. По его мнению, большая часть тех, кто стоит на бирже труда в Алтайском крае и получает пособие, не заинтересованы в поиске работы, их устраивает нынешний статус и помощь от государства. Поэтому было бы неплохо ужесточить подход к этой категории граждан. Так, глава АСП выступил за добровольно-принудительные общественные работы, подразумевающие, что люди будут получать деньги «не просто так».

В условиях дефицита квалифицированных рабочих кадров такое поведение части трудоспособного населения значительно тормозит развитие экономики, полагает глава Алтайского союза предпринимателей. По мнению Фрица, обострило положение социальное пособие, которое получают безработные в размере МРОТ. Из-за чего многие люди (особенно в сёлах) попросту не хотят идти работать.

«Мы наблюдаем такую ситуацию: соискатели приходят за формальным отказом, потому что они достаточно комфортно себя чувствуют, получая пособие по безработице. И, возможно, где-то ещё работая „всерую“, например, занимаясь таксованием. То есть имеют возможность подрабатывать. На мой взгляд, получая от государства поддержку, было бы целесообразно хотя бы 4-6 часов в день проводить на общественных работах, благоустройстве, уборке территории. Это бы мотивировало либо искать работу, либо заниматься общественно полезным трудом за те деньги, которые выделяет государство», — заявил глава АСП.

Бизнес-омбудсмен Андрей Осипов отметил, что для решения кадровой проблемы необходимо разрабатывать системные решения на краевом уровне. Причём с участием депутатов АКЗС и краевых колледжей. Пока же всё остается на уровне популистских заявлений главы АСП, который своими непродуманными высказываниями настроил против себя тех людей, кто действительно испытывает трудности с устройством на работу и не приходит на биржу исключительно ради пособия.

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Брать уроки эффективного лоббизма

Резюмируем: ни в одном из приведённых выше случаев «борьба» Фрица ничем конкретным не закончилась. Единственный результат — масса публикаций в СМИ и соответствующий пиар. В качестве лоббиста одного из крупнейших бизнес-объединений края глава АСП выглядит пока неубедительно. Вместо того чтобы пытаться оппонировать власти, да ещё и публично, Юрий Фриц мог бы кулуарно, без лишней шумихи решать действительно насущные проблемы бизнеса. Эффективный диалог с властью никогда не заменят ни эмоциональные выступления с трибуны (больше предназначенные для журналистов), ни открытые письма в адрес госорганов. Любой вопрос нужно тщательно проработать, убедить представителей власти в своей правоте, найти союзников. Только тогда будет результат.

В общем, Юрию Фрицу необходимо брать уроки эффективного лоббизма. Тем более что таких примеров среди бизнес-объединений в Алтайском крае хватает. Только захочет ли?