Эксперт рассказал, как покупать товары компаний, которые приостановили работу в России

Экономист Егор Клопенко рассказал о том, как покупать товары иностранных компаний, ушедших из России. Его слова передаёт агентство «Прайм».

Клопенко отметил, что нужно подождать, чтобы понять, ушла ли компания из страны навсегда. Понятно это, по его словам, станет примерно в мае.

Он также заявил, что большая часть привычных для россиян товаров останется на полках магазинов. Сами производители не заинтересованы в том, чтобы покидать рынок, а свою продукцию они могут поставлять через третьи страны.

Товары от тех производителей, которые уйдут из страны навсегда, можно будет покупать в интернет-магазинах или через посредников. Для совершения международных платежей нужно будет завести карту UnionPay.