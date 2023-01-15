"Если ты звезда, тогда свети". Каким публика запомнит певца и актёра Вахтанга Кикабидзе?

Знаменитый грузинский артист скончался на 85-м году жизни

15 января 2023, 19:30, ИА Амител

Вахтанг Кикабидзе / Фото: ТАСС

Советский и грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января в возрасте 84 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал "Мтавари Архи". Причину смерти источник не назвал.

Широкой аудитории Кикабидзе известен ролями в "Мимино", "Не горюй!" и многих других советских фильмах. Но начинал артист с музыки и построил не менее успешную карьеру певца. Уже позже высокого колоритного грузина заметили режиссёры. Не влюбиться в такой яркий образ советские зрители просто не могли.

О том, каким широкая публика навсегда запомнит Вахтанга Кикабидзе, – в материале amic.ru.

Мальчик-дворянин

Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси в семье журналиста Константина Кикабидзе и профессиональной певицы Мананы Багратиони. Оба родителя происходили из древних дворянских родов Грузии. Впрочем, своего отца мальчик почти не знал – тот пропал без вести под Керчью в годы Великой Отечественной войны. Папу Вахтангу заменил его дядя.

Мать часто выступала, поэтому всё детство будущего артиста было пропитано музыкой. Он часто бывал за кулисами театров, но о пении тогда и не помышлял. Куда больше ему нравилось рисовать. Мальчик оставлял свои художества везде: в книгах, газетах и на полях тетрадок.

Петь он попробовал лишь в выпускной год школы. Он попал на выступление местного ансамбля и так проникся, что записался в художественный кружок на барабаны и вокал.

А вот с учёбой у Кикабидзе никогда не складывалось. В школе его оставляли на второй год из-за неуспеваемости по математике, а вузы (Тбилисский университет и Тбилисский институт иностранных языков) он бросил из-за желания выступать.

Влюблённый в музыку

В 1959 году Кикабидзе взяли на работу в Тбилисскую филармонию. Поначалу он гастролировал с коллективом и исполнял песни популярных тогда советских и зарубежных звёзд. Нужно было даже копировать манеры исполнителей. У артиста это получалось, но ему хотелось делиться с публикой собственным творчеством.

Так он основал ансамбль "Диэло", а позже присоединился к группе "Орэра", где пел и играл на барабанах. Сам Кикабидзе позднее заявлял, что "Орэра" – первый ВИА (вокально-инструментальный ансамбль) в Советском Союзе. Коллектив много гастролировал по стране и всего выпустил восемь пластинок, после чего Вахтанг Кикабидзе начал сольную карьеру.

Многие до сих пор помнят его хиты "Последний извозчик", "Отцовская песня" и "Чито-дрито", которую Георгий Данелия позже включил в фильм "Мимино". Но самой известной песней Кикабидзе стала баллада "Мои года – моё богатство".

Всего за свою долгую карьеру артист записал 20 альбомов.

Звезда кинематографа

Карьера Вахтанга Кикабидзе в кинематографе развивалась параллельно с музыкальной. В 1966 году, ещё до начала сольных выступлений, он приглянулся представителям киностудии во время концертов с ансамблем. Не заметить высокого и колоритного грузина было трудно: молодому исполнителю сразу предложили роль. Первым фильмом Кикабидзе стала музыкальная комедия "Встреча в горах" Николая Санишвили.

После этого он снялся в известной комедии Георгия Данелии "Не горюй!". Режиссёр как раз искал актёра на роль врача Бенжамена Глонти. По сценарию это был упитанный, рыжий и румяный молодой человек. Но в итоге Данелия решил попробовать актёра совершенно другой внешности. В итоге он пришёл к мнению, что Кикабидзе в роли Глонти смотрится идеально.

Картину высоко оценили и зрители, и критики. А Кикабидзе получил международный приз в Испании за лучшую мужскую роль. Так он стал одним из самых любимых актёров Георгия Данелии. У этого режиссёра в 1977 году он снялся и в самом знаменитом своём фильме – "Мимино". Кикабидзе предстал перед зрителями в образе лётчика Валентина Мизандари, большая мечта которого – управлять гигантскими авиалайнерами.

Вахтанг Кикабидзе в фильме

Фильм стал культовым и разошёлся на цитаты, а Вахтанг Кикабидзе стал одной из самых ярких и популярных фигур в советском кино.

Всего артист сыграл более чем в 20 картинах, среди которых "Я следователь" (1972), "Совсем пропащий" (1973), "Мелодии Верийского квартала" (1974), "Пропавшая экспедиция" (1976), "ТАСС уполномочен заявить..." (1984), "Ольга и Константин" (1984), "Фортуна" (2000) и другие.

Актёрства Кикабидзе было мало, и в 80-е он успешно пробовал себя в роли режиссёра. Фильм "Будь здоров, дорогой" в 1983 году взял гран-при фестиваля в Болгарии. Кроме того, популярной стала картина "Мужчина и все остальные", где Вахтанг Константинович ещё и сыграл главную роль.

Впрочем, сам Кикабидзе о своей бешеной популярности говорил очень скромно. В беседе с GQ он рассказал, что никогда не запрашивал райдер для своих выступлений: радовался тому, "что дают". Кроме того, он с юмором отнёсся к открытию собственной звезды на "Площади звёзд" в Москве.

"Когда у нас в Грузии ­началась военная неразбериха с Абхазией, были большие проблемы: свет, горячую воду и ­много чего отключили на целый день. В это время открыли мою звезду в Москве. Я приехал домой и сказал жене: «Можешь меня поздравить, я уже звезда». И в этот момент свет погас. Она в темноте мне говорит: «Если ты звезда, тогда свети», – рассказывал он GQ.

Вечный однолюб

Колоритный артист всегда пользовался популярностью у женщин, но всю свою жизнь любил только одну. Ещё в 1965 году он женился на приме-балерине Тбилисского академического оперного театра Ирине Кебадзе, с которой прожил больше 50 лет.

Вахтанг Константинович стал отцом для дочери Кебадзе от первого брака, Марины. Кроме того, у пары родился сын Константин, которого назвали в честь пропавшего без вести деда. Повзрослев, он в итоге воплотил в жизнь то, о чём в детстве мечтал его отец, – стал профессиональным художником. Живёт в Канаде.

Ирина Кебадзе скончалась в 2021 году после продолжительной болезни.

Последние годы

В последние годы Вахтанг Кикабидзе редко появлялся в кино и на сцене. Он изредка выступал на юбилейных концертах, а также снимался в небольших проектах. С 2008 года не приезжал в Россию, постоянно проживая в Тбилиси.

В Грузии Кикабидзе попробовал себя в политике. 31 октября 2020 года его избрали депутатом в Парламент Грузии от блока "Единое национальное движение – Объединённая оппозиция "Сила в единстве".

Большим ударом для артиста стала смерть его жены. Для любимой супруги Кикабидзе однажды написал песню, в которой пелось «Я молю Бога умереть первым...". Но в итоге вышло иначе. По сообщениям СМИ, после кончины Кебадзе Вахтанг Константинович совсем осунулся и часто стал плохо себя чувствовать. В итоге свою возлюбленную он пережил всего на год.