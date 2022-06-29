ГИБДД с квадрокоптеров следит за алтайскими трассами в туристический сезон

Отслеживать нарушителей правил дорожного движения на алтайских трассах работникам ГИБДД этим летом помогают квадрокоптеры. Чаще всего технику пускают в выходные — когда на дорогах увеличивается поток автомобилей. В день правоохранители обычно «ловят» одного-двоих нарушителей с помощью летательных аппаратов. В период летних отпусков наблюдение стараются вести как можно чаще. Журналист amic.ru узнал, как инспекторы используют квадрокоптеры и насколько они эффективны.

«Водители удивляются»

Чаще всего квадрокоптеры помогают поймать нарушителей, которые выехали на встречную полосу движения или нарушили правила очерёдности проезда, объясняет начальник отделения пропаганды управления Госавтоинспекции Максим Шевченко. По его словам, ведомство использует технику МЧС и беспилотники Росгвардии. У ГИБДД своих квадрокоптеров нет — слишком дорогое удовольствие: один такой аппарат стоит более 200 тысяч рублей.

Квадрокоптер патрулирует трассу недолго: около 20 минут. В дождь или сильный ветер он не может подняться в воздух. Но аппараты всё равно эффективны, подчёркивает Шевченко: «Мероприятия повышают уровень безопасности и способствуют понижению аварийности. Когда останавливаем водителей, они не ожидают такого поворота событий, но реагируют в целом нормально — понимают, осознают, что нарушили правила».

В этом смогли убедиться и журналисты барнаульских СМИ, которые побывали в рейде с сотрудниками ГИБДД и МЧС. Квадрокоптером управляет сотрудник МЧС, который сидит в машине, смотрит онлайн видео с камеры.

Аппарат зафиксировал, как водитель фуры в нарушение всех правил выехал на встречную полосу, и уже на следующем посту его остановили и продемонстрировали видео. Мужчина отпираться не стал: переспорить видеозапись трудно. Теперь за первый выезд на встречную ему грозит штраф пять тысяч рублей. Если он повторно совершит то же нарушение, то может лишиться прав на несколько месяцев.

Пойманный нарушитель (справа) / Фото: Антон Дегтярёв

Вынужденные меры

По словам заместителя начальника отдела по безопасности дорожного движения, транспортной безопасности и гражданской обороны Упрдор «Алтай» Ивана Таратынова, в этом году на алтайских дорогах, в особенности на Чуйском тракте, серьёзно выросла смертность в результате ДТП. Чуйский тракт перегружен, увеличивается туристический поток, а вместе с ним растёт и число аварий с погибшими. Основная их доля приходится на выходные и праздники. За первые пять месяцев 2022 года статистика смертей на дорогах выше прошлогодней примерно на 20%, подчеркнул Иван Таратынов.

Если за весь 2021 год на участке Чуйского тракта в Алтайском крае погибло 36 человек, то за пять месяцев текущего года — уже 15. По мнению Таратынова, показатели смертности могут в этом году увеличиться ещё сильнее. Главные причины аварий со смертельным исходом — нарушение скоростного режима и правил обгона.

Чтобы улучшить ситуацию, используются не только квадрокоптеры и беспилотники. ГИБДД, Упрдор «Алтай» и алтайский Минтранс увеличивают сплошную линию разметки, запрещают обгон на аварийных участках, устанавливают дополнительные камеры фото- и видеофиксации в опасных местах и так далее.

Управление квадрокоптером / Фото: Антон Дегтярёв

Помимо этого, дорожники в крае активно расширяют Чуйский тракт. В этом году на 17 км дороги построили четырёхполосные участки, на 28 км работы продолжаются, а на 32 км — начнутся в этом году. По словам Ивана Таратынова, расширение Чуйского тракта — основная мера предотвращения ДТП в будущем, и именно на это сейчас направлены все силы дорожников.

Напомним, что 26 мая в Алтайском крае торжественно открылся 10-километровый участок Чуйского тракта на границе Первомайского и Тальменского районов. Там появилось четыре полосы, двухуровневая транспортная развязка возле станции Озерки, разворотные петли и переходно-скоростные полосы.

Кроме того, Алтайский край получит дополнительные деньги на расширение Чуйского тракта. Если ранее завершить расширение дороги от Новосибирска до Горно-Алтайска планировали до 2035 года, то теперь сроки намерены сместить на 2030 год.

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Общество Алтайский край получит дополнительные деньги на расширение Чуйского тракта