В Алтайском крае торжественно открыли обновленный участок Чуйского тракта
Дорогу расширили до четырёх полос, что позволило сделать движение по ней гораздо безопаснее
26 мая в Алтайском крае состоялось торжественное открытие обновлённого участка Чуйского тракта, которому исполняется 100 лет. Мероприятие посетил губернатор Виктор Томенко и прибывший в Алтайский край глава Росавтодора Роман Новиков.
«10-километровый участок расположен на границе Первомайского и Тальменского районов. Теперь здесь четыре полосы, то есть движение стало безопаснее, построены разворотные петли и переходно-скоростные полосы, а также двухуровневая транспортная развязка возле станции Озёрки — для комфортного выезда жителей близлежащих населённых пунктов», — рассказали в региональном правительстве.
Также у села Озёрки оборудовали подземный переход и стоянку для грузового транспорта. На участке трассы установили новое освещение.
Ещё один обновлённый участок 26 мая откроют у села Баюновские Ключи.
Ранее сообщалось, что Алтайский край получит дополнительное финансирование на расширение Чуйского тракта. Завершение работ планируют перенести с 2035 на 2030 год.