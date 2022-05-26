В Алтайском крае торжественно открыли обновленный участок Чуйского тракта

Дорогу расширили до четырёх полос, что позволило сделать движение по ней гораздо безопаснее

26 мая 2022, 13:19, Илья Звягинцев

26 мая в Алтайском крае состоялось торжественное открытие обновлённого участка Чуйского тракта, которому исполняется 100 лет. Мероприятие посетил губернатор Виктор Томенко и прибывший в Алтайский край глава Росавтодора Роман Новиков.

«10-километровый участок расположен на границе Первомайского и Тальменского районов. Теперь здесь четыре полосы, то есть движение стало безопаснее, построены разворотные петли и переходно-скоростные полосы, а также двухуровневая транспортная развязка возле станции Озёрки — для комфортного выезда жителей близлежащих населённых пунктов», — рассказали в региональном правительстве.

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Также у села Озёрки оборудовали подземный переход и стоянку для грузового транспорта. На участке трассы установили новое освещение.

Ещё один обновлённый участок 26 мая откроют у села Баюновские Ключи.

Ранее сообщалось, что Алтайский край получит дополнительное финансирование на расширение Чуйского тракта. Завершение работ планируют перенести с 2035 на 2030 год.

Алтайский край получит дополнительные деньги на расширение Чуйского тракта

Алтайский край получит дополнительные деньги на расширение Чуйского тракта

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