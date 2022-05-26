Алтайский край получит дополнительные деньги на расширение Чуйского тракта

Алтайский край получит дополнительные средства на расширение Чуйского тракта. Об этом журналистам рассказал руководитель Упрдор «Алтай» Анатолий Волков.

Он отметил, что в 2022 году расширили уже 10 километров дороги, а в планах до конца года успеть расширить ещё 21 километр.

Также Волков сообщил, что раньше завершить расширение дороги от Новосибирска до Горно-Алтайска планировали до 2035 года, но теперь окончание сроков работы планируют сместить на 2030 год.

При этом глава «Росавтодора» Роман Новиков отметил, что всё будет зависеть от финансирования дорожной отрасли в текущей ситуации.

Напомним, что 26 мая Чуйскому тракту исполняется 100 лет. Столетие пути отметят международным автопробегом, а также созданием специального аудиогида по знаковым туристическим местам региона.