Алтайский край получит дополнительные деньги на расширение Чуйского тракта
Завершить работы дорожники планировали к 2035 году, но теперь сроки хотят сдвинуть до 2030 года
Алтайский край получит дополнительные средства на расширение Чуйского тракта. Об этом журналистам рассказал руководитель Упрдор «Алтай» Анатолий Волков.
Он отметил, что в 2022 году расширили уже 10 километров дороги, а в планах до конца года успеть расширить ещё 21 километр.
Также Волков сообщил, что раньше завершить расширение дороги от Новосибирска до Горно-Алтайска планировали до 2035 года, но теперь окончание сроков работы планируют сместить на 2030 год.
При этом глава «Росавтодора» Роман Новиков отметил, что всё будет зависеть от финансирования дорожной отрасли в текущей ситуации.
Напомним, что 26 мая Чуйскому тракту исполняется 100 лет. Столетие пути отметят международным автопробегом, а также созданием специального аудиогида по знаковым туристическим местам региона.