Алтайский край получит дополнительные деньги на расширение Чуйского тракта

Завершить работы дорожники планировали к 2035 году, но теперь сроки хотят сдвинуть до 2030 года

26 мая 2022, 12:41, Илья Звягинцев

Алтайский край получит дополнительные средства на расширение Чуйского тракта. Об этом журналистам рассказал руководитель Упрдор «Алтай» Анатолий Волков.

Он отметил, что в 2022 году расширили уже 10 километров дороги, а в планах до конца года успеть расширить ещё 21 километр.

Также Волков сообщил, что раньше завершить расширение дороги от Новосибирска до Горно-Алтайска планировали до 2035 года, но теперь окончание сроков работы планируют сместить на 2030 год.

При этом глава «Росавтодора» Роман Новиков отметил, что всё будет зависеть от финансирования дорожной отрасли в текущей ситуации.

Напомним, что 26 мая Чуйскому тракту исполняется 100 лет. Столетие пути отметят международным автопробегом, а также созданием специального аудиогида по знаковым туристическим местам региона.

Аудиогид и автопробег. Как на Алтае отметят 100 лет Чуйскому тракту и кто приедет на праздник

Аудиогид и автопробег. Как на Алтае отметят 100 лет Чуйскому тракту и кто приедет на праздник

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