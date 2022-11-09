Глава алтайского региона посетил лагерь с мобилизованными в Новосибирской области

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин посетил место подготовки и слаживания мобилизованных в Новосибирской области, пишут «Новости Горного Алтая».

Напомним, накануне Хорохордин посетил военный госпиталь № 425 Минобороны РФ в Новосибирске, где вручил медаль «За отвагу» участнику СВО из алтайского села. После вместе с председателем республиканского Госсобрания Артуром Кохоевым и сенатором Владимиром Полетаевым прибыл в военный лагерь.

Фото: vk.com/altainews

«Встретились со всеми, поговорили, особенно о том, как они устроились. Пока, по словам наших земляков, всё в норме. Передали посылки нашим военным. Все они передают привет своим родным, просят сильно не беспокоиться», — рассказал Кохоев.

Мобилизованные высказали несколько предложений и просьб, которые власти пообещали рассмотреть в ближайшее время.

Ранее сообщили, что алтайские мобилизованные почти не посещают столовую: едят «гуманитарку» или ходят в кафе и магазины.