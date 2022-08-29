Глава Барнаула потребовал обезопасить детей на торжественных линейках 1 сентября

Глава Барнаула Вячеслав Франк провёл совещание по подготовке к новому учебному году, сообщает мэрия.

«Необходимо особое внимание уделить безопасности в ходе проведения торжественных линеек, посвящённых старту учебного года», — подчеркнул глава города.

Напомним, в четверг, 1 сентября, пройдёт День знаний. Во всех общеобразовательных организациях проведут церемонию поднятия государственного флага с исполнением гимна РФ — это будет происходить каждый понедельник. Ранее отметили, что барнаульские школьники, которые не смогут присутствовать на поднятии флага, будут смотреть видеотрансляцию.

Также каждый понедельник будут проводиться внеурочные занятия «Разговоры о важном», центральной темой которых станут патриотизм, историческое просвещение, нравственность и экология. Об этом и других нововведениях накануне рассказала министр образования и науки края Светлана Говорухина.

Глава горкома по образованию Андрей Муль сообщил, что в 87 школах Барнаула к обучению приступят около 90 тысяч учащихся, из них более 10 тысяч — первоклассники.

«Все школьные автобусы оборудованы светосигнальными устройствами, ремнями безопасности, аптечками и кнопками экстренного вызова помощи, а также спутниковой навигацией ГЛОНАСС», — уточнили на совещании.