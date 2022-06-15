Госдума приняла закон о заключении до 20 лет за действия против России

Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказании за участие граждан России в военных действиях против РФ и публичные призывы, которые направлены на осуществление действий против госбезопасности. Как сообщает РИА Новости, документ предусматривает введение в УК РФ новой статьи — 280.4.

За её нарушение злоумышленников ждёт штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до четырёх лет. Если деяние совершено организованной группой или с угрозой применения насилия, то наказывать будут лишением свободы от пяти до семи лет колонии со штрафом в размере от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.

В соответствии с проектом участие граждан России в военных действиях против интересов государства за рубежом будет наказываться лишением свободы сроком до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.