Губернатор Томенко пояснил, есть ли у студентов Алтая проблемы с трудоустройством

По словам главы региона, программу поддержки выпускников в крае принимать не планируют

24 января 2023, 13:35, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru

После университетов трудоустроиться могут около 80% выпускников вузов Алтайского края. Поэтому проблем с поиском работы у большинства вчерашних студентов нет и программу поддержки молодых специалистов в регионе власти создавать не планируют. Об этом губернатор края Виктор Томенко рассказал на встрече с представителями студенческих СМИ 24 января.

Губернатор отметил, что каждый год алтайские университеты выпускают 8-9 тысяч студентов, и большинство из них работу себе находят.

"Сейчас, наоборот, работодатели ждут людей подготовленных, дипломированных, тех, кто хочет работать, кто хочет двигаться и свои усилия прикладывать, чтобы организация получала нужный результат. Главные программы реализуют сами работодатели, они заинтересованы в новых работниках, в новых специалистах и создают условия работы", – отметил Виктор Томенко.

По словам губернатора, в крае работы много, однако часто выпускники хотят трудиться только в Барнауле и не готовы ехать в малые города и в районы, где их ждут. А в Барнауле, отмечает он "не у всех получается найти себе применение".

Глава региона подчеркнул, что сейчас край занимается не всеми студентами, а представителями наиболее важных отраслей – здравоохранения и образования. Именно выпускники медицинского и педагогического вузов краю нужнее всего.

"Мы больше озабочены тем, что надо привлечь выпускников в некоторые отрасли – это медицина, образование, где есть потребность и дефицит. Мы оказываем дополнительные меры поддержки тем, кто приходит на работу в селе, на дефицитные специальности в учреждения, там есть и гранты, и субсидии, и предоставление жилья и многие другие льготы", – сказал Томенко.

Кроме того, отметил он, сейчас сами вузы активно взаимодействуют с работодателями, выпускникам помогает служба занятости.

Напомним, что в Алтайском крае сейчас активно говорят о дефиците кадров в регионе. В частности, тема обсуждалась на заседании Общественной палаты 16 декабря. Зампредседателя ОПАК Василий Куц ответил, что предприятия промышленности и энергетики в крае нуждаются ещё более чем в трёх тысячах человек.