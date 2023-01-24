Губернатор Томенко рассказал, как выбрал профессию и где мог проработать всю жизнь

По словам губернатора, после школы он уже знал, где хочет работать

24 января 2023, 12:58, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пошёл учиться в вуз на экономиста, потому что хотел работать на Норильском горно-металлургическом комбинате, который сейчас называется "Норникель". Об этом он рассказал на встрече с представителями студенческих СМИ 24 января.

Томенко напомнил студентам, что он родился в Норильске и жил там. Большинство жителей города тогда работали на предприятии. Поэтому учиться шёл с расчётом на то, что будет трудиться на заводе. Вместе с Томенко в Норильский индустриальный институт пошли и его друзья.

"Особенно вопроса не стояло, где дальше работать. На комбинате хозяйство большое и разнообразное. Я и мои друзья с ним связывали будущее. Для норильчан тогда это было нормальным делом. Частенько старшие ребята уезжали куда-то – в Москву, Ленинград, Иркутск, Красноярск, чтобы получить профессию для работы на предприятии. Потом они возвращались. Но тогда был конец 1980-х годов, стала рассыпаться система экономики, социальная жизнь, и мы решили никуда не уезжать, в Норильске был свой институт. Мы решили туда поступать. Немаловажно, что это было и решение моих друзей, с которыми мы вместе двинулись по жизни", – рассказал Томенко.

По словам Томенко, он обучился на специальности "Экономика и управление в цветной металлургии". Получил диплом инженера-экономиста.

При этом губернатор учился два года, как и в обычном университете, а с третьего курса график изменился: один месяц Томенко работал, а месяц посещал занятия. Такую программу ставил вуз. К тому же после работы вечером у студентов всё равно были пары. Поэтому к концу обучения, подчеркнул Томенко, они были уже "известными готовыми специалистами".

Томенко рассказал, что уже в процессе погружения в профессию определился, куда ему дальше двигаться. При этом глава региона допустил, что мог проработать на заводе всю жизнь и такой вариант не показался бы ему плохим.

"Жизнь нам всегда представляет всё новые варианты дальнейшего развития и личной жизни, и профессиональной. Нужно быть открытыми, готовыми понимать свою линию, слушать себя, понимать, в каком направлении хочешь двигаться. Но если бы вся моя жизнь была связана с деятельностью только одного металлургического завода или одного цеха, то это было бы вполне тоже достойная и счастливая жизнь, но так сложилось, что я теперь сижу перед вами в качестве губернатора Алтайского края", – пояснил Виктор Томенко.

Напомним, что после окончания Норильского индустриального института Виктор Томенко несколько лет работал на Норильском горно-металлургическом комбинате, на заводе он дослужился до начальника отдела налогов финансового управления. В 1996 году он устроился на ЗАО "Полигон Таймыр" и через год снова вернулся на "Норильский комбинат". В 2010 году Томенко попал в правительство Красноярского края, а 2018 году стал губернатором Алтайского края.