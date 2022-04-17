Губернатора Томенко попросили снять запрет на торговлю мясом с личных хозяйств

Алтайский союз предпринимателей и региональное отделение ОНФ попросили губернатора Виктора Томенко снять запрет на торговлю мясом с личных подворий. Об этом сообщает «Вести-Алтай», соответствующее письмо они направили главе региона и спикеру АКЗС.

Обратившиеся считают, что в условиях санкций и сложной экономической ситуации нужно поддержать население, особенное сельское, которое живет за счет продажи мяса. К примеру, до 60% свинины в регионе выращивается именно в ЛПХ.

Кроме того, как минимум в 20 муниципалитетах до сих пор нет необходимой инфраструктуры: дефицит пунктов забоя, проблемы с транспортировкой мяса и оборудованием для утилизации отходов.

В письме говорится, что после запрета на рынке резко уменьшилось количество предложений так называемого домашнего мяса, а цена на него поползла вверх. При этом частники начали реализовывать свою продукцию через Интернет.

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Отметим, что сам закон был принят в конце прошлого года — многие держатели личных подсобных хозяйств с большим опасением встретили эту инициативу властей. При этом тогда Алтайский союз предпринимателей тогда не добился изменений в законопроекте.

Ее председатель Юрий Фриц уже становился «героем» публикаций amic.ru. О его бездействии в ситуации с «Барнаулкапстроем» издание уже упоминало. Тогда владелец ООО ТПК «Сибирь-Контракт» избежал неприятностей, едва не сорвав возведение долгостроя на Павловском тракте, 293 в Барнауле.