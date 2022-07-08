IKEA приостановила распродажу на российском сайте

Шведская IKEA временно приостановила онлайн-распродажу в РФ.

При входе на российский сайт появляется сообщение о том, что магазин обрабатывает уже принятые заказы и пытается возобновить продажи.

Магазины IKEA не работают в России с начала марта, а в середине июня компания объявила об уходе с российского рынка.

5 июля стартовала онлайн-распродажа товаров. Однако на фоне её начала сайт ретейлера столкнулся с техническими сбоями.