Вопросом, куда пристроить ребёнка, пока детский сад закрыт на ремонт, задаются многие барнаульцы. Отпуск родителей не всегда совпадает с датами ремонта сада и бабушки не у каждой семьи живут под боком. Молодые родители утверждают, что в других сибирских регионах летом на период ремонта выделяют места в соседних ДОУ. Но наши власти говорят, что это невозможно. В проблеме разбирался amic.ru.

В Барнауле без альтернативы?

О том, что в июле детский сад закроют на ремонт, жительница Барнаула Ольга узнала за два месяца до его начала. Работодатель отказался ей предоставлять отпуск на время закрытия детсада: мол, график в компании составили ещё до Нового года, да и не одна она такая с «проблемными детьми».

Мать-одиночка обратилась к руководителю дошкольного учреждения, чтобы на период ремонта её ребёнку предоставили место в другом детсаду. Войти в положение заведующая отказалась, ссылаясь на то, что это невозможно. А на вопросы, что делать, порекомендовала найти няню или коммерческий детский сад.

«Мы с сыном живём на 38 тысяч рублей в месяц, больше половины уходит на ипотеку. Один день с няней стоит минимум тысячу рублей, за три недели выйдет 15. Платный детский сад за этот период обойдётся в 10,5-13,5 тысячи. Но и эти деньги для меня неподъёмная ноша. Куда мне бежать и что делать? И почему раньше места в других садах нуждающимся предоставляли, а сейчас вдруг перестали?» — обратилась с вопросом к amic.ru Ольга.

В Барнауле от практики временных переводов воспитанников детских садов отказались ещё семь лет назад, сообщила amic.ru начальник отдела дошкольного образования Барнаула Ирина Синенко. Это произошло после перехода на автоматизированную информационную систему «Сетевой регион. Образование». Именно по её «вине» сотни семей Барнаула с ужасом ждут наступления лета и «ремонтного сезона» в детских садах.

«Сейчас очень жёсткий порядок. Одновременно воспитанником двух детских садов ребёнок быть не может. Все, кто посещают детский сад, в электронной системе фигурируют как воспитанники этого ДОУ. Чтобы перевести ребёнка в другой сад, родители должны написать заявление об отчислении и забрать все документы. Затем ребёнка должны отчислить из электронной базы. Соответственно, направление, которое ребёнок получил согласно электронному реестру очередников, аннулируется. И возврат в детсад уже невозможен. Чтобы ребёнку вернуться, требуется снова направление, а он даже не стоит в очереди. И направление в другой сад он тоже не может получить, потому что не очередник, а воспитанник», — объяснила Ирина Синенко.

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По её словам, там, где это возможно, детские сады не закрывают на ремонт вообще. Например, новые или после капремонта. Работы, которые по СанПиНу можно проводить в присутствии детей, ДОУ тоже организуют без перерыва деятельности. В садах, размещённых в двух корпусах, здания ремонтируют по очереди, а дети ходят в объединённые группы.

«Но есть и виды работ, которые по охране жизни и здоровья нельзя проводить в присутствии детей, тут мы уже вынуждены закрываться. В связи с этим много лет назад было принято решение закрывать сады по ходатайству руководителя ДОУ на максимально короткий срок и в летний период, когда не идёт образовательный процесс. О проведении работ родителей уведомляют заранее, чтобы они могли взять отпуск на этот период», — сказала Ирина Синенко.

Начальник отдела дошкольного образования уточнила, что раньше порядок приёма и перевода так строго не регламентировался. Поэтому когда один детский сад в микрорайоне закрывали, детей определяли в другие дошкольные учреждения. Обычно это были детские сады поблизости. Но сейчас это просто невозможно, подчеркнула чиновник.

Родителям Синенко посоветовала только договариваться с работодателями и ловить «благодатный период», когда можно побыть с ребёнком: «Детки тоже устают от коллектива. Это самый благодатный период, когда можно спланировать совместный отдых», — сказала она.

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А в других регионах выход нашли

Между тем в соседних с Алтайским краем регионах места детям на период ремонта дошкольных учреждений предоставляют. Так, например, в Новосибирске весной среди родителей проводят опрос: кому нужно место в садике пока «свой» будет закрыт. На основании заявлений родителей всем нуждающимся предоставляют места в близлежащих ДОУ.

«При этом воспитанники не отчисляются из детского сада, который посещали ранее. Заявления о предоставлении места в детском саду на время проведения ремонтных работ родители (законные представители) подают непосредственно в администрацию своего детского сада. Дополнительные документы не требуются. Дети переводятся по согласованию сторон», — объяснили amic.ru механизм работы в департаменте образования мэрии города Новосибирска.

В Кемерове тоже этот вопрос урегулирован. Здесь у родителей даже уточняют, какое из учреждений будет для них предпочтительнее. Места детям предоставляют по согласованию между заведующими образовательными учреждениями.

«Заведующая ДОУ перед закрытием на ремонт, по согласованию с заведующими близлежащими детсадами, готовит официальное письмо о временном переводе детей. Затем доводит информацию до сведения родителей. Готовятся медкарты детям для временной передачи в другое дошкольное учреждение», — говорится в ответе администрации города Кемерова на запрос amic.ru.

В период ремонта ребёнок считается временно выбывшим из своего сада и также на время принимается в другое ДОУ. Каждому вновь принятому воспитаннику присваивают новый лицевой счёт для оплаты услуги по присмотру и уходу. А после завершения работ дети возвращаются в свои сады, пояснили в мэрии.

Такая же практика существует в Иркутской области и Республике Алтай, выяснил amic.ru. И детские сады в этих регионах тоже работают в автоматизированных системах. Почему это невозможно в Барнауле — непонятно.

«Я не знаю, какая у них электронная база и есть ли она. В нашем „Сетевом регионе. Образование“ содержится большой объём информации. Если ребёнок пойдёт на две-три недели в другой сад, там столько нужно будет внести сведений. Это просто немыслимо! Я связывалась по этому вопросу с представителями Министерства образования и науки Алтайского края, которые ведут эти базы, они говорят, что это невозможно. И я не готова нарушать, мы не будем этого делать. Одновременно воспитанником двух детских садов ребёнок быть не может», — настаивает Синенко.

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Кстати, в районах Алтайского края детей во время ремонта дошкольных учреждений тоже переводят в другие ДОУ, но делают это неофициально. Происходит это по согласованию заведующих. В учреждениях эту информацию amic.ru подтвердили. А ещё попросили не указывать номер сада, чтобы не оказаться крайними в этой ситуации.

«Не указывайте нас в материале. Мы идём навстречу родителям, понимаем, что действительно не у всех есть возможность пристроить детей на лето», — сообщила заведующая одним из детсадов в районе Алтайского края.

По словам Ирины Синенко, в сельской местности нагрузка на детсады значительно ниже и они могут себе это позволить. Но такие действия являются нарушением закона. В Барнауле пойти на такой шаг не могут.

«Мы на нарушение законодательства пойти не можем. У нас огромный муниципалитет, и это невозможно. Не дай бог с ребёнком что-то случится, когда он незаконно посещает другой детсад, ответственность будет на заведующей. На том, кто принял нелегально и не внёс ребёнка в электронную систему», — отмечает Синенко.

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Что говорит закон?

Официально в законе не закреплено, что детский сад обязан предоставлять места детям в других ДОУ на время ремонта, отмечают юристы. Но при этом и нет на это прямого запрета.

В прокуратуре Алтайского края сообщили, что к ним пока обращения о нарушении прав детей в связи с отказом в предоставлении мест в ДОУ на период ремонта не поступали. Однако проблему взяли на контроль. Для проверки действий комитета по образованию Барнаула поручение направили прокурору города.

Обращаться с письменными заявлениями, если вы считаете, что ваши права нарушены, рекомендует и президент регионального отделения Союза адвокатов России в Алтайском крае Михаил Давыдов. Он отмечает, что о проблемах часто говорят и много пишут в соцсетях, но по факту с заявлениями в ведомства граждане не обращаются. Однако до тех пор, пока нет документального подтверждения проблемы, её по факту не существует.

Также адвокат советует родителям детей обратиться к депутатам. На фоне предстоящих выборов (в сентябре 2022 года в крае состоятся муниципальные выборы, в том числе и в Барнаульскую городскую Думу) есть вероятность, что решение проблемы найдётся. «Есть смысл обратиться к местным депутатам. Они, по моему мнению, могут инициировать законодательную инициативу», — говорит Михаил Давыдов.