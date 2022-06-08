Известный скульптор Войчишин строит поселение хоббитов на «Бирюзовой Катуни»

На «Бирюзовой Катуни» известный скульптор Владимир Войчишин реализует свой новый проект. На этот раз он работает над строительством небольшой деревеньки.

По плану Войчишина, в туристической зоне должна появиться деревня хоббитов. В одном из домиков жильцы будут варить шоколад. Вторым проектом Войчишина является винокурня.

Также скульптор планирует построить в туристической зоне несколько инсталляций, среди которых чемодан Louis Vuitton и рояли с пианистами.

Пока подробности проекта неизвестны.

Владимир Иосифович Войчишин — уроженец Барнаула. Известный скульптор-ювелир и общественный деятель.

О творчестве скульптора снят документальный фильм.