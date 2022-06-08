Известный скульптор Войчишин строит поселение хоббитов на «Бирюзовой Катуни»
Также создатель деревни планирует сделать несколько инсталляций
8 июня 2022, 14:45, Илья Звягинцев
На «Бирюзовой Катуни» известный скульптор Владимир Войчишин реализует свой новый проект. На этот раз он работает над строительством небольшой деревеньки.
По плану Войчишина, в туристической зоне должна появиться деревня хоббитов. В одном из домиков жильцы будут варить шоколад. Вторым проектом Войчишина является винокурня.
Также скульптор планирует построить в туристической зоне несколько инсталляций, среди которых чемодан Louis Vuitton и рояли с пианистами.
Пока подробности проекта неизвестны.
Владимир Иосифович Войчишин — уроженец Барнаула. Известный скульптор-ювелир и общественный деятель.
О творчестве скульптора снят документальный фильм.
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