Казахстанские пограничники задержали трех россиян, которые пытались уклониться от частичной мобилизации

25 сентября казахстанские пограничники задержали трёх россиян, которые попытались пересечь границу в обход действующего пункта пропуска в Костанайской области. Как сообщает пресс-служба комитета нацбезопасности Казахстана, свои действия мужчины объяснили желанием уклониться от частичной мобилизации.

«В отношении задержанных проводятся дальнейшие опросные мероприятия, по результатам которых указанные лица будут переданы российской стороне», — заявили в ведомстве.

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Напомним, что в минувшие выходные первые мобилизованные граждане отправились в части для подготовки перед отправкой на СВО, период боевого слаживания займёт 30 дней. До 30 сентября, например, из Бийска намереваются отправить ещё две партии военнослужащих.