Какие вещи для мобилизации брать с собой в армию. Список вещей для мобилизации

В минувшие выходные первые мобилизованные граждане отправились в части для подготовки перед отправкой на СВО, период боевого слаживания займёт 30 дней. До 30 сентября, например, из Бийска намереваются отправить ещё две партии, передаёт «Катунь 24».

Какие вещи при мобилизации можно взять с собой призванному из резерва. Что пригодится для мобилизованных на предварительных сборах по слаживанию, а что нужно взять с собой для дальнейшей службы.

Что нужно взять с собой в военкомат для отправки на сборы?

Получившему повестку, для того чтобы прийти в военкомат, достаточно взять с собой военный билет и паспорт. В военном комиссариате расскажут о дальнейших действиях.

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Вопрос дня Мобилизации не подлежат ограниченно годные. Кто относится к ограниченно годным и с какими заболеваниями не призовут?

Если военно-врачебная комиссия признает резервиста годным для мобилизации, ему предстоит отправиться для обучения в части, расположенные внутри РФ. Мобилизованным государство предоставит на этот период обмундирование. Но можно захватить с собой для периода слаживания следующие вещи:

— зубная паста и щётка;

— мыло в мыльнице;

— бритвенные принадлежности, крем для бритья и средство после бритья;

— твёрдый дезодорант;

— не возбраняется взять и щипчики для ногтей;

— смену белья.

Нужно ли брать с собой еду мобилизованному?

Мобилизованный резервист поступает на полное довольствие государства. Но для многих путь от пункта сбора до части может занять некоторое время. В пути возможно всякое. Поэтому опытные военные советуют взять с собой запас продуктов на один-два дня.

Но при этом они рекомендуют брать что-то хорошо транспортируемое, компактное, питательное, не скоропортящиеся и чем трудно будет запачкать другие личные вещи.

Лучше всего брать с собой консервы, хлебцы, шоколад.

Можно ли взять с собой телефон в армию мобилизованному? Какой марки можно взять телефон для мобилизации?

Сенсорными сотовыми телефонами (смартфонами) в армии пользоваться запрещено. Поэтому лучше оставить такой гаджет дома, а захватить с собой кнопочный телефон.

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Закон о запрете смартфонов в армии действует с 17 марта 2019 года. Существует список рекомендованных в армии моделей телефонов для призывников. Можно ориентироваться на него, в 2021 году он был таким:

— Alcatel OT-1009X;

— Alcatel OneTouch 1016D;

— Alcatel OneTouch 1020D;

— Alcatel OneTouch 208;

— Digma LINX A105 2G;

— Nokia 105/Nokia 105 Dual Sim (2013);

— Nokia 105 (2017)/Nokia 105 Dual sim (2017);

— Nokia 1280;

— Nokia 3310 (2000-й год выпуска);

— Philips Xenium 9@9z;

— Samsung E1080i;

— Samsung E1100T;

— Samsung E1200/GT-E1200M;

— Samsung E1272;

— Билайн A105;

— Hummer H2.

Кроме того, что в этих телефонах нет возможности использовать фотоаппараты и мессенджеры, которые запрещены по соображениям секретности, они имеют ещё три важных преимущества. Такие гаджеты долго держат заряд, не столь хрупкие, как сенсорные, относительно дешёвые, поэтому их не так жалко потерять или сломать.

Что понадобится мобилизованному для отправки на фронт?

После прохождения обучения многие из мобилизованных могут быть отправлены в действующие части СВО. Какие вещи брать с собой на фронт?

Обмундирование и оружие будет предоставлено государством. Сюда входит и одежда, и такие средства защиты, как каска и бронежилет. Но отправляющиеся в войска контрактники берут на СВО и кое-что самостоятельно. Напомним, amic.ru накануне публиковал советы спецназовца из группировки «Отважные», какие вещи и принадлежности надо взять с собой мобилизованному в армию.

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Вопрос дня Какую зарплату будут получать мобилизованные? Какие выплаты положены призванным по мобилизации?

Кроме описанных выше средств личной гигиены и кнопочных телефонов, тому, кого отправляют в боевые части на СВО на Украину, можно взять и другие личные вещи, пишет tsargrad.tv. Вот примерный список того, что советуют взять с собой мобилизованным опытные контрактники, это может быть полезным:

— спальный мешок из комплекта «Ратник»;

— коврик-пенка туристический;

— хоба (у туристов и военных это приспособление называется «пятиточечник» или «поджопник») — небольшой кусок коврика-пенки на поясе на резинке;

— пауэрбанк для телефона на 30А;

— три пары носков (столько же трусов);

— аптечка (комплектуется по личным потребностям и с учётом личных проблем со здоровьем);

— банное мыло для стирки;

— набор посуды (ложка, кружка, тарелка, можно купить в компактном комплекте);

— батарейки (разные);

— маскхалат;

— резиновые тапочки;

— свитер;

— Шапка или подшлемник, балаклава;

— перчатки тактические и зимние;

— теплоиды (одноразовые химические грелки);

— дождевик;

— швейный набор (нитки, иголки);

— термос;

— компас;

— сапёрная лопатка;

— мультитул (многофункциональный складной нож с различными приспособлениями);

— термобельё.