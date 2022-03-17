Клещи в Алтайском крае могут активизироваться уже в конце марта

В Роспотребнадзоре жителей Алтайского края предупредили о том, что клещи могут проснуться уже в конце марта. Людям советуют пройти вакцинацию до начала сезона их активности.

«В 2022 году прогнозируется стабильно высокая численность клещей, и ещё есть время позаботиться об основной профилактической мере — проведении иммунизации против клещевого энцефалита», — сказано в сообщении ведомства.

По итогам 2021 года в медицинские учреждения обратились более 9,8 тысячи человек. В 3,2% случаев был выявлен клещевой энцефалит, а в 12,4% — возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.