Композитор рассказал о девушках без лифчиков, которые приходили на концерт Шатунова в Барнауле
По его словам, и он сам, и Юрий Шатунов были очень довольны увиденным
6 августа 2022, 20:28, Илья Звягинцев
Композитор Сергей Кузнецов рассказал о ярком и запоминающемся концерте Юрия Шатунова, который прошёл в Барнауле. Его слова передаёт teleprogramma.pro.
«Там была беснующаяся толпа. Девчонки без лифчиков около сцены. Зал аплодировал. Я был доволен и Юрка был доволен как вокалист», — рассказал Кузнецов в интервью для YouTube-канала Андрея Кудрявцева.
Напомним, что 23 июня 2022 года Юрий Шатунов ушёл из жизни.
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