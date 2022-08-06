Композитор рассказал о девушках без лифчиков, которые приходили на концерт Шатунова в Барнауле

Композитор Сергей Кузнецов рассказал о ярком и запоминающемся концерте Юрия Шатунова, который прошёл в Барнауле. Его слова передаёт teleprogramma.pro.

«Там была беснующаяся толпа. Девчонки без лифчиков около сцены. Зал аплодировал. Я был доволен и Юрка был доволен как вокалист», — рассказал Кузнецов в интервью для YouTube-канала Андрея Кудрявцева.

Напомним, что 23 июня 2022 года Юрий Шатунов ушёл из жизни.