Кому пирожное? Кому мороженое? Четыре новых павильона появится в парке «Изумрудный»

Четыре новых торговых павильона в ближайшее время появится в парке «Изумрудный» в Барнауле. Об этом в своём телеграм-канале сообщил руководитель КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» Владислав Вакаев.

В павильонах планируется торговать мороженым, сладостями, кофе, прохладительными напитками, уличной едой. Они будут расположены на центральной аллее, недалеко от детских площадок.

«Мы весьма ответственно подошли к этому вопросу. Так, в частности, попросили разработать проект павильонов тех же архитекторов, которые проектировали парк. Ведь эти объекты должны полностью соответствовать дизайн-коду парка. Что получилось, можете увидеть на фото. В перспективе планируется сделать несколько террас между елями на центральной аллее, которые могут выступить в роли небольших фуд-кортов. Здесь можно будет спокойно посидеть покушать или выпить кофе», — написал Владислав Вакаев.

Отметим, власти Барнаула в 2022 году выделили около 120 миллионов рублей на реконструкцию парка «Изумрудный». Большая часть этих денег пойдёт на строительство нового пруда с набережной в самом центре зелёной зоны. В администрации Барнаула планируют в ближайшие годы завершить благоустройство «Изумрудного» и превратить его в самый современный парк в городе.