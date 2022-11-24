Крупа вместо дров и «стыдно просить у чужих». Как в Алтайском крае помогают семьям мобилизованных

Из-за частичной мобилизации некоторые семьи в Алтайском крае уже почти два месяца живут без мужей и отцов. Особенно трудно приходится тем, кто живёт в частных домах: женщины сами теперь выполняют всю тяжёлую работу, а ещё тянут детей. Власти часто заявляют, что каждая семья, которую коснулась частичная мобилизация, может обратиться за поддержкой в Минсоцзащиты. Amic.ru узнал, в каком положении сейчас находятся семьи мобилизованных, какая помощь им нужна и какую им реально оказывают. Спойлер: многие люди, особенно в сёлах, привыкли рассчитывать только на себя, и даже женщинам, оставшимся одним с маленькими детьми, «стыдно просить что-то у чужих».

Лучше что-то, чем ничего

Мужа Анастасии Бырсы забрали в сентябре. В семье — трое детей: двое подростков (семиклассник и десятиклассник) и малыш, который ещё ходит в детский сад. Всех их нужно обеспечивать, а муж-кормилец помочь сейчас не может, поэтому семье стало жить сложнее, признаёт Анастасия.

За помощью к волонтёрам женщина уже обращалась. Но не для себя — для мужа. Просила добровольцев из организации «Добрая воля» (она занимается сбором помощи мобилизованным и их семьям) помочь с экипировкой. Удалось получить для супруга каремат, нательное бельё, балаклаву с шапкой и носки. Кроме этого, волонтёры из «Доброй воли» привезли женщине с детьми продукты — крупы и мешок картошки.

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От государства помощь пока небольшая, рассказывает женщина. На деньги рассчитывать не приходится: в Минсоцзащиты Анастасии сказали, что выплаты положены только самому солдату. Однако без поддержки семью не оставили. В школе двоим детям Анастасии предложили бесплатное питание.

Также Анастасию могут освободить от оплаты за детский сад. Женщина уже отнесла справку в садик и ждёт решения. По её словам, экономия денег на школьном питании и детском саду небольшая, но всё же поможет облегчить жизнь семье, а потому властям она благодарна.

Мать и ребёнок / Фото: unsplash.com

А вот Елизавете Ушаковой, проживающей в одном из сёл Тальменского района, по её словам, помощь не предлагали, и никто к ней не приезжал. Как и у Анастасии Бырсы, в семье Ушаковых трое детей: дочь-подросток и двое дошкольников. Младшему всего год и у него инвалидность. Мужа мобилизовали 24 октября, и Елизавета теперь сама убирает снег, готовит еду и чинит сломавшуюся технику. Но на жизнь не жалуется, утверждает, что «всё нормально», трудно бывает только временами.

«Мы справляемся нормально. Тяжело, когда наметёт много снега, нужно большую территорию разгребать. Приходится выполнять всю мужскую работу, ну а так в принципе нормально всё, держимся», — говорит женщина.

Елизавета не работает, до ухода мужа в армию она занималась домом и детьми. И сейчас работать пойти не может: малышей не с кем оставить. Вся семья ждёт, когда мужу выплатят зарплату за нахождение в войсках. Женщина не позволяет себе плохих мыслей, уверена, что с супругом будет всё хорошо: у него есть боевой опыт, он воевал на Кавказе.

От помощи Елизавета Ушакова отказываться бы не стала, но самой обращаться стыдно. «Неудобно просить что-то у чужих людей», — говорит.

«Я слышала, что в Тальменском районе по некоторым семьям ходили, спрашивали, что им нужно. Думала, что и к нам приедут, но никого не дождалась. У меня дочь от первого брака, ходит в школу. И там льгота по бесплатному питанию пока тоже не предлагалась, я плачу тысячу рублей. Я даже не знаю, может, я такой человек, что напрягать других не хочу. Например, газ, дрова только на баню нужны. Ну как-нибудь справимся», — надеется Елизавета.

Вместе с мужем Елизаветы Ушаковой под мобилизацию попал и супруг Татьяны Биттель (жительницы села Новая Ловка Тальменского района). Татьяна рассказывает, что, как и Елизавета, никакой помощи ни от кого не получала. Причём Биттель в соцзащиту обращалась.

«Я хотела попросить дров и угля. Мне муж позвонил и сказал, что семьям помогают дровами и углём. Мы как раз отопление в доме сделали, а угля не купили. Но ему пришла выплата, и мне сказали, чтобы на эти деньги я уголь и купила. Больше я никуда не звонила. Думала, может быть, что-то привезут. Ну что ж, купим и сами как-нибудь», — говорит Татьяна Биттель.

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В семье один ребёнок, он ходит в детский сад. Там сказали, что могут предоставить льготу и освободить от родительской платы. Женщина собирает документы, чтобы получить хотя бы эту поддержку. Деньги семье нужны: расплатиться с кредитами и долгами. Приходилось занимать в том числе и для того, чтобы собрать мужа в армию, отмечает Татьяна.

«Конечно, есть кредиты, долги, но что теперь сделаешь? Ждём выплату, на неё закупим уголь. Неважно, что перед отправлением мужа мы покупали столько всего ему с собой. У всех ипотеки, кредиты, долги, но это, конечно же, никому не докажешь. Ничего, я работаю завклубом, подрабатываю в школе, за всё заплачу. Справлюсь со всем, по хозяйству всё могу делать самостоятельно — в том числе и мужскую работу», — уверяет Татьяна.

Проводы в армию / Фото из архива amic.ru

Вместо дров — крупу

У Татьяны Бриль из Ребрихинского района мобилизовали сына. Он пришёл из армии как раз в сентябре 2022 года и после объявления мобилизации его снова призвали в войска. Женщина осталась с мужем. Когда власти объявили, что оказывают помощь семьям, где призвали мужчин, к Бриль приехали представители Минсоцзащиты — привезли девять пакетов крупы. А вот с дровами семье не помогли.

«Дрова просила — не привезли, крупу просила — привезли. Спасибо, конечно, и за это огромное. Дрова они предложили потом в рассрочку купить, но меня такая помощь не устраивает. Сами с мужем закупим», — говорит Татьяна Бриль.

Женщина признаёт, что в их семье нет проблем с финансами: у сына нет ни жены, ни детей, а они с мужем справиться со всем могут.

Помогли продуктами власти и Вере Гавриковой, у которой осенью тоже мобилизовали сына. Говорит, привезли три пачки гороха, две пачки гречки и несколько пачек крупы. Женщина уверяет, что пока ни в чём не нуждается.

«Продукты же привозили на той неделе. Кроме этого, никто никакую помощь не предлагал, да она и не нужна. К волонтёрам и в соцзащиту я обращаться не планирую. Там тоже не говорили, что ещё придут. Так что никого не ждём, ничего не просим», — рассказала женщина.

По словам Гавриковой, у сына осталась жена. Ей соцзащита помощь не оказывала: женщина работает. Поэтому, отмечает Вера Гаврикова, финансовое состояние у них приемлемое. Опять же — требовать у чужих поддержки они не привыкли и «не хотят ходить с протянутой рукой ни перед волонтёрами, ни перед государством».

Военные / Фото: amic.ru

А какую помощь может предложить государство?

В «Переговорке» amic.ru министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина рассказывала, что представители ведомства связываются со всеми семьями мобилизованных, выясняют, в чём они нуждаются, и берут этих людей «на контроль».

«Помощь разнообразная: это и дрова, и уголь, и помощь социально-бытовая — просто что-то отремонтировать. Основной пласт — психологическая помощь, тревожность сейчас чувствуют как взрослые, так и дети. Много юридических вопросов — оформление документов, кредитных каникул, отсрочка выплат по судебным арестам, инвалидность. Спектр вопросов многогранный. Помогаем семье здесь и сейчас исходя из той потребности, которая у них сейчас случилась. Но через месяц или два могут быть другие потребности, поэтому оставляем наши контактные телефоны, телефон горячей линии», — отметила Оськина.

По её словам, сейчас если ведомство оформляет социальный контракт с семьями мобилизованных, смотрит на возможность оформления выплат.



Также Оськина отмечала, что некоторые семьи проживают не по прописке, а потому сотрудникам ведомства трудно их найти. И просила людей самостоятельно заявить о себе в министерство, чтобы им могли оказать необходимую поддержку.

За счёт краевого бюджета семьям мобилизованных предлагают:



— освобождение от платы за детский сад и обеспечение бесплатным питанием школьников и студентов;

— зачисление в детсады при наличии свободных мест с полутора лет вне очереди;

— социальные услуги для пожилых родственников и инвалидов в приоритетном порядке;

— юридическую и психологическую помощь;

— организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также помощь в поиске работы;

— возможность приостановки взыскания долгов (для этого нужно обратиться к судебным приставам);

— адресную помощь (обеспечение углём, дровами, помощь в ремонте и бытовых вопросах);

— в случае гибели мобилизованного жене, детям (несовершеннолетним и обучающимся очно до 23 лет) заплатят 1 млн рублей.

Глава исполкома алтайского отделения Народного фронта Сергей Войтюк рассказывает, что помощь семьям мобилизованных оказывается и в рамках проекта «Мы вместе». Обратиться можно на сайт акции.

«Кому-то привозят дрова, кому-то — уголь. Там разные аспекты, направления. Было принято решение, чтобы органы местного самоуправления активно включались в работу. Поэтому в формате акции „Мы вместе“ помощь идёт», — объясняет Войтюк.

Помощь волонтёров

Помощь мобилизованным и их семьям оказывают и добровольцы. В том числе — психологическую, юридическую, помогают вернуть ошибочно призванных домой, выдают вещи, помогают в быту, рассказывает волонтёр Марина Василенко из движения «Добрая воля». Например, в Рубцовске молодая мама осталась в съёмной квартире с шестимесячным ребёнком на руках. Платить за жильё ей было нечем, и она обратилась к волонтёрам. Добровольцы нашли ей жильё на полгода и теперь у семьи есть крыша над головой. Другая женщина просила активистов помочь найти ей работу.

«Ребёнок пошёл в первый класс, а потом его не с кем оставить. Мама может работать 3-4 часа в день и просила помочь ей найти такую работу. Народ весь объединился. Кто-то предлагает картошку, дрова для семей мобилизованных. Кто-то остался без машины, им помогают, забирая детей из школы. Есть взрослые женщины, бабушки, которые предложили свою помощь и сидят с маленькими детьми. Мужчины помогают с сантехникой и электрикой. Мы пытаемся контактировать со всеми и помогать тем, чем можем», — говорит Марина.

Очень нужна семьям и психологическая поддержка. Недавно в «Добрую волю» обратилась женщина с ребёнком, у которой муж погиб в СВО. В фонде работают несколько психологов, которые помогают женщинам и детям справиться с психологическим стрессом.

Волонтёры организации «Добрая воля 22» / Фото: из Telegram-канала «Доброй воли 22» во «ВКонтакте»

Всю помощь здесь оказывают бескорыстно, подчёркивает Василенко. Достаточно написать в чат, и на обращение обязательно откликнутся.

По словам волонтёра, с каждым днём число нуждающихся в помощи растёт. Сейчас в фонд ежедневно поступает по несколько обращений.

Напомним, что 28 октября алтайская краевая призывная комиссия решила вернуть домой 85 мобилизованных многодетных отцов, на иждивении которых находится трое и более детей. Среди комиссованных — многодетные отцы из Барнаула Александр Князев и Вадим Криворучко, о которых писали алтайские СМИ.

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