Курс на импортозамещение. Что ждёт IT-отрасль России в 2023 году?

Эксперт рассказал, почему интернет никуда не пропадает и почему ИТ-оборудование будут покупать за рубежом

27 января 2023, 12:14, ИА Амител

Кирилл Меньшов / Фото: "Ростелеком"

Несмотря на санкции, в прошлом году IT-отрасль в России показала устойчивое развитие. При этом отечественному рынку необходимо держать фокус на мировые тенденции, чтобы не отставать технологически. Об этом в рамках онлайн-встречи с журналистами рассказал старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома" Кирилл Меньшов. Что ждёт отрасль в ближайшем будущем – в материале amic.ru.

Информационная безопасность и кадровый голод

В целом 2022 год для отрасли, по мнению эксперта, прошёл успешно. По словам Кирилла Меньшова, ситуация меняется достаточно быстро. В прошлом году новые приложения и сервисы появлялись на рынке настолько оперативно, что предыдущие ещё не успевали уйти. В итоге мы одновременно пользуемся, например, несколькими мессенджерами. Тренды уже не сменяются так быстро, а наслаиваются друг на друга.

По словам представителя "Ростелекома", прошлый год доказал, что у отрасли есть серьёзный фундамент, который позволил выдержать многочисленные вызовы извне. Чтобы в ближайшее время не допустить перебоев в работе информационных систем, российским компаниям придётся закупать оборудование в Китае или создавать собственные аналоги. Работа в этом направлении со стороны государства и частного бизнеса уже ведётся.

"Среди ключевых трендов, которыми жила отрасль в прошлом году, эксперт выделил сразу несколько направлений. Прежде всего, это информационная безопасность. После начала СВО количество кибератак на отечественные ресурсы заметно выросло. Развитие коммуникационных систем привело к всплеску преступности в интернете. В целом компании приспособились к отражению кибератак и уделяют огромное внимание повышению защищённости информации", – отметил Кирилл Меньшов.

По его словам, сейчас многие компании работают над тем, чтобы вернуть IT-специалистов, покинувших нашу страну после начала спецоперации на Украине.

"Сейчас, к сожалению, мы видим, что с началом спецоперации, частичной мобилизации часть сотрудников покинули территорию России, тем самым ещё больше обнажив недостаток IT-ресурсов. Это создаёт серьёзную проблему для бизнеса и компаниям придётся приспосабливаться к новым реалиям. Например, создавать условия, чтобы привлекать людей к себе на работу. Как вариант, строить IT-центры не только в Москве, но и в других регионах страны, где потенциально находится большое количество хороших специалистов", – уверен представитель "Ростелекома".

По словам Кирилла Меньшова, сейчас сложно дать прогноз, что будет с технологиями в ближайшие годы. Ясно одно: отката назад в части снижения качества предоставления услуг клиентам не будет.

Кирилл Меньшов / Фото: "Ростелеком"

LTE-станции

Что касается трендов в мобильной связи, то в 2022 году в России меньше строили LTE-станции из-за нехватки оборудования. Несмотря на это, компании продолжат работу по устранению цифрового неравенства в стране. Но для этого всё же придётся закупать оборудование в западных странах, и уже по заметно выросшим ценам, что может серьёзно отразиться на стоимости услуг. Особенно если в нашу страну придёт технология 5G. Однако это потребует больших расходов со стороны сотовых операторов.

"Несмотря на то, что тарифы в России являются одними из самых дешёвых в мире, операторы не идут на то, чтобы строить собственные сети, так как клиенты будут не готовы к такому удорожанию", – считает Меньшов.

Какие тренды нас ждут в 2023 году?

Анализируя мировые технологические тренды 2023 года, эксперт отметил, что "Ростелеком" выделяет для себя следующие ключевые направления: отраслевые облачные решения, а также развитие искусственного интеллекта. На развитие IT-отрасли, по его мнению, будут влиять и другие мировые и российские тренды. Кирилл Меньшов уверен, что всё большей популярностью будут пользоваться умные устройства – умные колонки, ассистенты, голосовые роботы. Водители такси, курьеры – они не получают заказы от руководителя, задачи ставит искусственный интеллект. И этим сервисы себя отлично зарекомендовали.

Кирилл Меньшов / Фото: "Ростелеком"

По мнению Кирилла Меньшова, активно развиваются компании, которые производят дроны, причём двойного назначения. Представитель "Ростелекома" также предсказал бурное развитие промышленного интернета.

Ещё один важный тренд – Big data. Информации становится всё больше, теперь нужно научиться их не собирать, а хранить, понимая, что эти объёмы невозможно полностью структурировать. Большое количество данных уходит в облака, пояснил представитель "Ростелекома".

Также Кирилл Меньшов предсказал цифровизацию процессов государственного управления. Власти будут всё больше внимания уделять этому вопросу.

"Технологический мир перестаёт быть полностью глобальным, к чему мы придём к концу 2023 года – большой вопрос. Тем не менее мы должны понимать, какие технологии и где развиваются, и как это можно использовать. Это и станет ключевым фактором успеха", – подвёл итог Кирилл Меньшов.

ПАО "Ростелеком"

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