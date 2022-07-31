Машины тонут, а людей уносит течением. Барнаул затопило после проливного дождя

Вечером 30 июля Барнаул накрыло странным дождём. Пока в одних районах стояла жара, в других дороги заливало ливнями.

В некоторых районах ливнёвки упорно боролись со стихией, но проиграли, что привело к подтоплению проезжих частей. На улице Попова автомобили местами буквально тонули, а девочку-пешехода снесло течением. Чудом она не попала под колёса автомобилей, а ниже по течению её поймали несколько парней.

Проливной дождь затопил не только дороги, некоторые из которых пришлось перекрывать, но и дворы. Пользователи социальных сетей показывали, что дворы их домов превращались в неглубокие озёра.

Несмотря на то, что сильного ветра не было, в одном из районов на землю упало дерево.

Отметим, что на 31 июля метеорологи также прогнозируют крайне неблагоприятные погодные условия.

Будьте внимательны и аккуратны.