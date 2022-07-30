Ливневки не справляются. Сильный дождь прошел в Барнауле

Сильный ливень прошел в Барнауле, после чего некоторые дворы и дороги оказались подтоплены. Об этом рассказали в сообществе «Вкурсе22».

В социальных сетях пользователи рассказали, что на улице Попова ливневая канализация не справилась с потоками воды, из-за чего она хлынула на дорогу. В районе пересечения с Павловским трактом проезжая часть оказалась затоплена.

Также горожане сообщают о подтопленных дворах в некоторых домах.

Напомним, что ранее сотрудники МЧС предупредили жителей и гостей Алтайского края о наступающей непогоде.