Мемориальный комплекс в Зудилово получил освещение по гранту «Единой России»

Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в селе Зудилово Первомайского района теперь будет освещён. Недавно там закончили монтаж световой системы. Деньги на это в федеральном конкурсе местных отделений «Единой России» выиграли первомайские единороссы.

Комплекс — важный для села объект. Здесь проводят основные патриотические и памятные мероприятия. А память тут особая — увековеченные имена жителей Первомайского района, не вернувшихся с фронта, а также воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане.

Мемориал построили в 1995 году. Но все эти 27 лет средств на его ремонт не было. Местные единороссы по инициативе районного Совета ветеранов решили заняться этим и начали с монтажа подсветки.

«Монтаж освещения — начальный этап реконструкции мемориального комплекса. Это вдохнуло в него новую жизнь. Теперь жители нашего района и люди, проезжающие по Чуйскому тракту, даже в тёмное время суток видят скульптуры воина-освободителя и женщины с ребёнком на руках», — рассказала секретарь местного отделения партии, глава Первомайского района Юлия Фролова.

Сохранение исторической памяти и памятников защитникам Отечества, патриотическое воспитание молодёжи местные единороссы называют одним из важнейших направлений своей работы.

Кстати, по этому же грантовому проекту ЕР на въезде в Рубцовск установили стелу к 130-летию города.