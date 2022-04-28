Опубликован график перекрытия дорог в Барнауле на майские праздники

Мэрия Барнаула опубликовала график перекрытия городских улиц в майские праздники. Список разместили на сайте администрации.

1 мая:

правоповоротный съезд с Нового моста к площади им. В.Н. Баварина — с 15:00 до 23:00;

правоповоротный съезд с автодороги, ведущей от Мамонтова к Новому мосту, к площади им. В.Н. Баварина — с 15:00 до 23:00;

пр. Социалистический, от ул. Пушкина до ул. Ползунова (площадь Свободы) — с 08:00 до 15:00;

пр. Ленина, от Строителей до Гоголя — с 09:00 до 15:00;

пр. Ленина, от Ползунова до площади им. В.Н. Баварина — с 15:00 до 23:00;

автодорога, ведущая от Максима Горького до площади им. В.Н. Баварина, — с 15:00 до 23:00.

6 мая:

подъездные пути к площади в районе сквера Победы (ул. Новосибирская, 16в) — с 10:00 до 12:00;

ул. Первомайская (от дома по ул. Мамонтова, 56, до дома по ул. Олимпийской, 30) в с. Власиха — с 11:00 до 12:00;

нечётная проезжая часть пр. Ленина, от Молодёжной до Димитрова — с 18:00 до 21:00.

9 мая:

пр. Ленина, от Строителей до Гоголя — с 08:00 до 16:00;

ул. Димитрова, от Ленина до Социалистического, — с 08:00 до 23:00;

ул. Чкалова, от Комсомольского до Ленина — с 08:00 до 12:00;

ул. Мерзликина, от Социалистического до Геблера, — с 08:00 до 23:00;

пр. Социалистический, от Строителей до Молодёжной — с 08:30 до 13:00;

площадь им. 5-й Гвардейской Городокской стрелковой дивизии, от 5-й Западной до 80-й Гвардейской Дивизии — с 15:00 до 23:00;

подъездные пути к площади около ДК «Южный» (ул. Чайковского, 21) — с 17:00 до 22:30.

На несколько дней будет перекрыто движение по площади Сахарова. Ограничения здесь будут действовать с 20:00 7 мая до 07:00 10 мая.

Новости

Общество Фейерверк и парад кораблей. Как проведут Первомай в Барнауле

Напомним, что Первомай в 2022 году совпал с празднованием Дня пожарной охраны, что добавит праздничных мероприятий в программу. Горожан ждут показательные выступления пожарных, парад кораблей, концерты и вечерний салют.

Новости

Общество Бессмертный полк и грандиозный фейерверк. Как отпразднуют День Победы в Барнауле в 2022 году

В День победы после двухлетнего ковидного перерыва под окнами ветеранов пройдут мини-парады, на площади Сахарова установят новую сцену, а вечерний салют, по заверению городских властей, будет дольше, чем обычно.

График движения общественного транспорта на майских праздниках доступен в закреплённом документе.