Фейерверк и парад кораблей. Как проведут Первомай в Барнауле

Как никогда масштабно будут отмечать Первомай в этом году в Барнауле: в этом году праздник совпал с открытием навигации на Оби, а еще — с празднованием дня пожарной охраны. Вечером впервые в этот день прогремит салют. Причем запускать его будут с баржи на Оби. Что интересного приготовили барнаульцам на 1 мая, читайте в нашем материале.

Парад кораблей и пожарной техники

Праздник 1 мая откроется в 11 часов утра легкоатлетическим забегом на приз от газеты «Алтайская правда», который пройдет на площади Советов.

Продолжится день парадом парадной техники, которую готовят в управлении МЧС. Колонна будет двигаться от ТЦ «Геомаркет» по проспекту Ленина и Змеиногорскому тракту. Время парада — с 11 до 12 часов.

Затем барнаульцев приглашают на площадь Свободы, где с 12 до 15 часов ГУ МЧС РФ по Ал тайскому кра проведет показательные выступления спасателей. Тут же будет работать выставка современной пожарной техники и ретромашин.

Основные праздничные мероприятия в честь 1 мая пройдут на набережной Барнаула. В 15:00 жителей и гостей города приглашают на праздничную программу.

В 16:30 здесь же пройдёт парад кораблей. Так торжественно в этом году откроется навигация на Оби. В параде примут участие шесть пароходов. «Этот вид транспорта становится всё более востребованным. При этом он самый недорогой. Может быть, он получит дальнейшее развитие», — отметил Валерий Паршков.

Продолжится праздник концертными программами сотрудников ГУ МЧС России, Росгвардии, ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Выступят также барнаульский духовой оркестр и мужской вокальный ансамбль Государственной филармонии Алтайского края. Концерт продлится до 22 часов.

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А парки в Барнауле откроют 1 мая?

Некоторые — откроют. Так, с 12 часов праздничные программы пройдут в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» (ул. Энтузиастов, 12), парке культуры и отдыха «Центральный» (пр-т Социалистический, 11). Большой праздник пройдет и в парке «Арлекино».

В Нагорном парке с 11 до 13 часов будет проходить квест-игра «Барнаул — город трудовой доблести».

Дополнительные интерактивные площадки организуют на улице Мало-Тобольской.

А политические партии на митинги выйдут?

Да. В мэрии сообщили, что Праздник Весны и Труда в Барнауле откроет митинг Алтайского краевого Союза организаций профсоюзов совместно с Алтайским региональным отделением ПП ЛДПР. К нему также присоединятся «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду». Кроме того, на проведение своих мероприятий в мэрию обратились и коммунисты.

А когда пройдет фейерверк и где его смотреть?

Впервые в Барнауле 1 мая проведут фейерверк — потому что за заслуги в Великой Отечественной войне он получил звание города трудовой доблести. Теперь салют будет греметь в нашем городе несколько раз в год: 1, 9 мая, 12 июня и на день города.

В этом году на 1 мая фейерверк запустят с баржи на акватории Оби.

Фото: amic.ru

«Мы будем запускать фейерверк с акватории реки Оби. Речной порт бесплатно выделит баржу и буксир, обеспечит электроэнергией. Наши затраты связаны только с пиротехникой», — рассказал Валерий Паршков, председатель комитета по культуре города Барнаула.

Он отметил, что для запуска фейерверка рассматривали несколько площадок. В качестве варианта предлагался и Нагорный парк. Но тогда пришлось бы перекрывать дороги и выводить с лестницы парка гостей. В парке «Центральном» запускать фейерверк нельзя, потому что он является объектом культурного наследия.

Обратите внимание: после 18:00 движение по Новому мосту будет ограничено. Если вам нужно попасть в Барнаул или выехать из него в это время, выбирайте маршрут через Старый мост.