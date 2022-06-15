Силовой экстрим и бои на бревне: в Алтайском крае пройдут необычные «Фермерские игры»

Уникальные соревнования — Фермерские игры «Алмаз» — пройдут в Алтайском крае 29 июня, в первый день выставки «День Сибирского поля». Восемь команд, состоящих из работников АПК края, будут бороться за главный приз — кубок победителя и 100 тысяч рублей.

Организатор первого открытого чемпионата по «Фермерским играм» — Алтайские машиностроительные заводы «Алмаз».

«2022 год — важная дата для компании, год тридцатилетнего юбилея. Поэтому, кроме традиционной площадки с новинками техники и запасных частей, „Алмаз“ организует „Фермерские игры“ — первое в Сибири соревнование для аграриев», — рассказали представители «Алмаза».

Участников ждут четыре этапа соревнований, по итогам которых три лучшие команды получат денежные призы: 25, 50 и 100 тысяч рублей. Первый — бои на бревне. В нём нужно будет сбросить противника на землю ударом мешка. Второй этап — перекидывание тяжёлых шин (каждая весом 192 кг) — соревнование для настоящих силачей. Далее фермеров ждёт перетягивание каната и последнее испытание — полоса препятствий.

По правилам в каждой команде должно быть не более пяти человек, и все члены команды должны работать в сфере сельского хозяйства. Набор ещё открыт: принять участие в играх может любая команда, состоящая из работников АПК.

Кроме соревнований, зрителей ждёт много развлечений: фотозоны, бесплатные напитки и мороженое, выступления артистов и многое другое. Победителей конкурсов среди зрителей ждут фирменные футболки и бейсболки с символикой «Фермерских игр» и «Алмаза», а для самой активной команды болельщиков — пять ящиков напитков. Вход на соревнования — бесплатный.

Комментировать игры будет профессиональный комментатор «Матч ТВ» Михаил Меламед.

Дата — 29 июня, начало — в 14:00. Место проведения соревнований — 37-й километр Павловского тракта, п. Прутской (Алтайский край, Павловский район).

Алтайские машиностроительные заводы «Алмаз»

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