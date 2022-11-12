Министр транспорта Алтая рассказал, какой дорожный объект необходим региону

Строительство обхода Барнаула с третьим мостом через Обь может кардинально изменить транспортную ситуацию в городе в лучшую сторону и создать новые рабочие места. Об этом в интервью amic.ru рассказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Почему именно обход Барнаула?

По словам главы региона, обход Барнаула позволил бы разгрузить город от транзитного транспорта, а также дать работу многим дорожным предприятиям региона.

«Этот объект, который нужен нам. Алтайский край „отрезан“ от других регионов страны и обход стал бы проектом, который многое изменил», — отметил Антон Воронов.

Однако, по словам чиновника, сейчас на реализацию проекта нет средств.

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А сколько стоит проект обхода Барнаула?

По последним подсчётам, на строительство необходимо около 60 миллиардов рублей. Проект дороги выполнен АО «Институт «Стройпроект», а также о том, что получил положительные оценки ФАУ «Главгосэкспертиза России» (г. Москва) по технической части проектной документации и по проверке достоверности определения сметной стоимости.

Отметим, что разговоры о реализации проекта ведутся уже почти пять лет. Если в 2019 году строительство обхода Барнаула обошлось бы в 45 миллиардов рублей, то в 2021-м он «подорожал» до 55 миллиардов. В сентябре 2020 года губернатор Виктор Томенко встречался с представителями Газпромбанка. Они обсудили перспективы развития сотрудничества, рассмотрели опыт участия компании в реализации проектов в крае в формате государственно-частного партнёрства при строительстве школ, детсадов и других объектов. Газпромбанк выразил готовность участвовать в финансировании проекта строительства обхода Барнаула с мостом через реку Обь. Однако конкретно о сроках начала строительства трассы не говорилось.

Четырёхполосная трасса длиной около 68 километров будет начинаться от Павловского тракта в районе Новомихайловки, пройдёт между посёлками Новые Зори и Лесным, около Черницкого и пересечёт Змеиногорский тракт вблизи Бельмесёво.

Полную версию интервью с министром транспорта Алтайского края Антоном Вороновым читайте 14 ноября на сайте amic.ru.