Мишустин назвал дату начала выплат для семей с детьми в возрасте от 8 до 16 лет

Выплаты на детей с 8 до 16 лет в семьях с невысокими доходами начнутся в мае. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Политик отметил, что выплаты будут начисляться за период с 1 апреля.

Напомним, что для получения выплаты среднедушевой доход семьи должен не превышать уровень прожиточного минимума на душу населения в регионе. Учитываются доходы за 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам до обращения. У взрослых членов семьи в расчетном периоде был подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия — так называемое правило нулевого дохода.

Размер пособия составит 50% детского прожиточного минимума в регионе, 75% или 100%, в зависимости от размера дохода семьи.