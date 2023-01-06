Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий поздравил верующих с наступающим Рождеством

По словам Сергия, людям нужно помнить о Рождестве, чтобы не утратить нравственные ориентиры

06 января 2023, 13:05, ИА Амител

Митрополит Сергий/ Фото: amic.ru

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий поздравил жителей края с наступающим Рождеством. Обращение главы Алтайской митрополии опубликовано на сайте организации.

В своей речи митрополит затронул современные политические реалии и отметил, что «мы ответственны за время, которое дал нам Бог» и «в наших силах сделать всё возможное для того, чтобы на наших православных традициях, нашей верой созидалось будущее нашей великой страны».

По словам Сергия, сегодня люди находятся на грани утраты духовных и нравственных ценностей и рискуют «стать жертвой своих собственных технических, интеллектуальных и карьерных достижений, потому что часто они нам достаются ценой бездушия и бессердечности». Поэтому им и нужно помнить о Рождестве и отмечать этот праздник.

«В этот торжественный день сердечно поздравляю всех вас со светлым и радостным праздником Рождества Христова и Новолетием и молитвенно желаю благодатной помощи Христа Жизнодавца во всех благих делах и начинаниях в наступившем году благости Божией и во все дни вашей жизни. Поздравляю вас с праздником Рождества Христова! Христос рождается! Славим Его!» — сказал Сергий.