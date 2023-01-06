В каких храмах Барнаула и во сколько пройдут рождественские богослужения

Amic.ru публикует расписание рождественских богослужений в краевой столице

06 января 2023, 12:35, ИА Амител

Служба в храме/ Фото: altayskaya-mitropolia.ru

В ночь с 6 на 7 января 2023 года состоится один из главных православных праздников — Рождество. Многие отмечают его дома, а кто-то идёт на службу в церковь. В этом году богослужения пройдут в шести барнаульских храмах, сообщает «Алтайская правда».

Итак, рождественские службы пройдут в следующих храмах:

Покровский кафедральный собор (Никитина, 13)

В 17:00 6 января начнётся Всенощное бдение, а в 00:00 — Божественная литургия святителя Василия Великого.

Иверский семинарный храм при Барнаульском епархиальном управлении (Ядринцева, 66)

6 января в 17:00 начнётся Всенощное бдение, а в 00:00 пройдёт Божественная литургия святителя Василия Великого.

Храм Николая Чудотворца (проспект Ленина, 36)

В 17:00 пройдёт Всенощное бдение, а в 00:00 состоится Божественная литургия святителя Василия Великого.

Дмитриевский храм (площадь Спартака, 10)

В 17:00 6 января начнется Всенощное бдение, а в 00:00 — Божественная литургия святителя Василия Великого. В 09:00 7 января пройдёт поздняя Божественная литургия.

Александро-Невский собор (Антона Петрова, 221)

6 января в 17:00 здесь будет Всенощное бдение, в 23:30 начнётся Божественная литургия, которую возглавит глава Алтайской митрополии митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. На 09:00 7 января запланирована поздняя Божественная литургия.

Иоанно-Богословский храм (Шумакова, 25а)

6 января в 17:00 Всенощное бдение, в 00:00 пройдёт Божественная литургия Василия Великого, а в 09:00 7 января — поздняя Божественная литургия.

Напомним, что в рождественскую ночь в Барнауле будет ходить электротранспорт. Благодаря ему жители города смогут уехать домой после рождественской службы. Два вагона выйдут из депо в 01:20 ночи.