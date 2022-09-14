На Алтае меняют на дрова настоящий памятник Ленину

Фото: avito.ru

На Алтае недорого продаётся железобетонный бюст вождя мирового пролетариата. Продавец из Бийского района предлагает забрать изваяние Ленина всего за 35 тыс. рублей или поменяет его на дрова, уголь, инструменты или автомобиль.

Хозяин арт-объекта, установленного в усадьбе на самодельный постамент из шифера, готов торговаться прямо у памятника.

Фото: avito.ru

Ещё один памятник Владимиру Ильичу, завёрнутый в полиэтилен и перевязанный бечёвкой, выставили на продажу в Алейском районе. Эта статуя, названная продавцом из села Боровского «Бюст Ленина большой», оценивается в 8 тыс. рублей.

Скульптура стоит на огороде. Хозяин написал в объявлении, что её высота 160 см, вес 56 кг и «есть, пить не просит».

Фото: avito.ru

Самый дорогой на сегодня бюст Ленина, из продаваемых в Алтайском крае, стоит 622 тыс. рублей. Это скульптура из чистого мрамора. Она принадлежит барнаульцам, которые пишут в объявлении, что бюст создан мэтром советского монументального искусства Львом Кербелем, известным своими многочисленными памятниками Ленину, которые установлены во многих городах бывшего СССР.

Фигура высотой 80 см и диаметром 100 см весит порядка 300 кг. «Это уникальная работа Льва Ефимовича, выполненная и подписанная собственноручно в единственном экземпляре», — рассказывает автор объявления о скульптуре.

Фото: avito.ru

Чугунного Ленина из Барнаула продают за 280 тыс. рублей. По словам автора объявления, 25-сантиметровый бюст отлит не позднее 1932 года.

Фото: avito.ru

Чуть более «молодую» скульптуру вождя, созданную в 1938 году из глазурованного бентонита, также предлагают купить в Барнауле. Автор объявления назвал свой лот «Бюст В. И. Ленина Редкий». Цена 30-сантиметрового изваяния 7 тыс. рублей.

Всего же в краевом сегменте Avito есть 25 объявлений о продаже различных бюстов Ленина. Самый недорогой можно приобрести за 600 рублей, а коллекцию из 100 всевозможных изваяний отдают за 800 тыс. Однако больше никто из продавцов не меняет такие скульптуры на дрова или уголь, как хозяин бюста из Бийского района.

Напомним, что старинную книгу в Барнауле продают за полмиллиона рублей.