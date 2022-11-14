На Алтае молодой депутат-единоросс отправился добровольцем для участия в СВО

Депутат горно-алтайского горсовета Роман Гордеев записался добровольцем и примет участие в специальной военной операции, сообщает республиканское Госсобрание.

31-летний Гордеев — координатор «Молодой гвардии Единой России» по Сибирскому федеральному округу. Осенью 2022 года избран депутатом Горно-Алтайского городского Совета депутатов.

Также добровольцем записался Александр Крючкин — руководитель МГЕР в Республике Алтай.

«В ближайшее время они пройдут спецобучение, а затем отправятся на службу. Они вошли в первый сводный отряд молодогвардейцев и волонтёров „Боевого Братства“», — говорится в сообщении.

Напомним, Гордеев — второй депутат в республике, который идёт добровольцем для участия в СВО. Ранее на спецоперацию отправился депутат Госсобрания Денис Шубин.