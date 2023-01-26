НОВОСТИОбщество

На Алтае сняли булыжники изо льда, образовавшиеся после зимнего шторма

Телецкое озеро вновь удивляет

26 января 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: Роман Воробьёв

Берег Телецкого озера покрылся ледяными шарами, сообщает Алтайский биосферный заповедник. Серию снимков завораживающего природного явления сделал дайвер Роман Воробьёв.

"В январе погода на Телецком озере бывает такой: сбивающий с ног ветер и ярость волн зимнего шторма", – говорится в подписи к фотографиям.

Ранее на озере появились причудливые узоры из снега, напоминающие в том числе итальянскую пасту.

Комментарии 0

    Ничего не найдено.
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров