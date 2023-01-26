На Алтае сняли булыжники изо льда, образовавшиеся после зимнего шторма
Телецкое озеро вновь удивляет
26 января 2023, 10:31, ИА Амител
Фото: Роман Воробьёв
Берег Телецкого озера покрылся ледяными шарами, сообщает Алтайский биосферный заповедник. Серию снимков завораживающего природного явления сделал дайвер Роман Воробьёв.
"В январе погода на Телецком озере бывает такой: сбивающий с ног ветер и ярость волн зимнего шторма", – говорится в подписи к фотографиям.
Ранее на озере появились причудливые узоры из снега, напоминающие в том числе итальянскую пасту.
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