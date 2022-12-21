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На Алтае треть работников попросили у Деда Мороза повышения зарплаты

Также жители края мечтают освоить новую профессию в следующем году

21 декабря 2022, 11:49, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае чаще всего о повышении зарплаты мечтают строители, работники транспорта и логистики, а также специалисты по управлению персоналом, сообщает hh.ru.

«34% жителей Алтайского края хотели бы попросить у Деда Мороза повышения заработной платы. Ещё 25% респондентов в качестве карьерного подарка от Деда Мороза хотели бы получить новую профессию. Чаще всего жители региона мечтают освоить ИТ-сферу (42%). Остальные отрасли пользуются значительно меньшим интересом: маркетинг хотели бы освоить 16%, искусство, логистику, финансы и медицину — по 8%, юриспруденцию — 5%. 17% респондентов из Алтайского края загадали бы Деду Морозу обучение дополнительной профессии, 11% — развитие компетенций в текущей профессии, 6% мечтают о таком новогоднем подарке, как повышение в должности, 5% — хотели бы получить признание в текущей специальности», — выяснили социологи.

Жители края уверены, что выбирать в 2023 году новую работу необходимо опираясь в первую очередь на размер зарплаты — такого мнения придерживаются 56% опрошенных. 45% назвали главным приоритетом стабильность, по 44% — перспективу карьерного роста и востребованность профессии, 36% — перспективу отрасли.

Ранее сообщили, что в Барнауле на повышение зарплаты очень надеются работники с доходом более 80 тысяч рублей.

Комментарии 17

  • Если просят повышения зарплаты 1/3. следовательно остальные 2/3 получают много. Деду Морозу остается только убрать излишек у 2/3 и повысить зарплату 1/3. Всё просто!
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Это им в военкомат нужно обращаться
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Лучше не просит у дела мороза, а правильно проголосовать на выборах губера в 2023 году.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • а правильно проголосовать на выборах губера в 2023 году.---------и новый губер как стукнет ботинком по столу как закричит нечеловеческим голосом "поднять всем зарплату" а твой работодатель и так последний хрен без соли доедает и чтоб поднять зарплату 10 человекам ему надо будет уволить пять. и ты будешь в их числе. бггг
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Если просят повышения зарплаты 1/3. следовательно остальные-------- а остальные просто в сказки давно не верят.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • На Алтае треть работников попросили у Деда Мороза === Работники - это дети детсадовского возраста, которые еще верят в сказки или "шиза" крепчает на Алтае???
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Судя по ценам на недвигу, авто, отдых, другие развлечения, не все работодатели хрен без соли доедают
    21 декабря, Гость   Ответить
  • 2/3 попросили мира?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Вроде взрослые люди??? Деда Мороза не существует.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Одним словом все мечтают о увеличении доходов, неужели не кто не мечтает о других вещах.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Это просто взрослые соответствующе переодеваются и шастают по праздничным мероприятиям, утренникам, да по квартирам.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • а твой работодатель и так последний хрен без соли доедает - вы не поверите, таких нет руководителей, если говорят что так. они врут
    21 декабря, Гость   Ответить
  • переодеваются и шастают - затейники и шалуны
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Надо просить снижение цен, а то пенсии повысили, и тарифы следом.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • неужели не кто не мечтает о других вещах.------ все другие вещи упираются в доходы. Если вы про т.н. любовь, то с милым рай и в шалаше - но! до поры до времени. а потом все начинает упираться в доходы))
    21 декабря, Гость   Ответить
  • неужели не кто не мечтает о других вещах - Я же не отдам некту яблоко, хоть он дерись! (с) А по поводу мечт - так деньги ж это не цель, это средство. Я, допустим, путешествовать хочу. Без денег - можно, но сложно и долго. Или вязать. Но пряжа, увы, тоже стоит денег. И т.д. Даже с любимым человеком куда как приятнее проводить время, если у тебя есть деньги, а не наоборот)
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Даже с любимым человеком куда как приятнее проводить время, если у тебя есть деньги, а не наоборот) --- А наоборот это как - если у любимого человека деньги есть, а у вас нет?)))
    21 декабря, Гость   Ответить
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