Каким будет минимальный размер заработной платы в Алтайском крае в 2023 году?
Минимальную зарплату в регионе определили соглашением между правительством, профсоюзами и объединениями работодателей
21 декабря 2022, 07:26, ИА Амител
В Алтайском крае определили минимальный размер заработной платы для региона на 2023 год. Правительство края, крайсовпроф и объединения работодателей подписали дополнительные положения к трёхстороннему соглашению, определяющему зарплатный минимум.
О том, каким будет минимальный размер зарплаты в Алтайском крае в 2023 году, — в материале amic.ru.
Какой будет минимальная зарплата в Алтайском крае в 2023 году?
17 786 рублей. Именно такой минимальный размер заработной платы для региона определён на 2023 год в трёхстороннем соглашении. Подписи под документом, определяющим минимальную зарплату, поставили губернатор Виктор Томенко, исполнительный директор Союза промышленников Регионального объединения работодателей Виктор Мещеряков и председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов.
Какой будет минимальная зарплата в регионе с учётом надбавок?
С учётом различных выплат, а также районного коэффициента, на который увеличивается заработная плата, минимальный размер превысит 20 тысяч рублей, сообщается на сайте регионального правительства.
Как будут увеличиваться зарплаты в Алтайском крае в 2023 году?
Темпы роста зарплат участники соглашения также обсудили.
Там, где средняя зарплата сложилась меньше 25 тысяч рублей в месяц, темп роста должен составить не менее 120%.
В организациях с зарплатами от 25 до 30 тысяч рублей, минимальный темп роста — 115%.
Наконец, для предприятий с зарплатами от 30 до 45 тысяч рублей определили минимальный темп в 110%.
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