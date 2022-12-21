Каким будет минимальный размер заработной платы в Алтайском крае в 2023 году?

Минимальную зарплату в регионе определили соглашением между правительством, профсоюзами и объединениями работодателей

21 декабря 2022, 07:26, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае определили минимальный размер заработной платы для региона на 2023 год. Правительство края, крайсовпроф и объединения работодателей подписали дополнительные положения к трёхстороннему соглашению, определяющему зарплатный минимум.

О том, каким будет минимальный размер зарплаты в Алтайском крае в 2023 году, — в материале amic.ru.

Какой будет минимальная зарплата в Алтайском крае в 2023 году?

17 786 рублей. Именно такой минимальный размер заработной платы для региона определён на 2023 год в трёхстороннем соглашении. Подписи под документом, определяющим минимальную зарплату, поставили губернатор Виктор Томенко, исполнительный директор Союза промышленников Регионального объединения работодателей Виктор Мещеряков и председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов.

Какой будет минимальная зарплата в регионе с учётом надбавок?

С учётом различных выплат, а также районного коэффициента, на который увеличивается заработная плата, минимальный размер превысит 20 тысяч рублей, сообщается на сайте регионального правительства.

Как будут увеличиваться зарплаты в Алтайском крае в 2023 году?

Темпы роста зарплат участники соглашения также обсудили.

Там, где средняя зарплата сложилась меньше 25 тысяч рублей в месяц, темп роста должен составить не менее 120%.

В организациях с зарплатами от 25 до 30 тысяч рублей, минимальный темп роста — 115%.

Наконец, для предприятий с зарплатами от 30 до 45 тысяч рублей определили минимальный темп в 110%.