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Каким будет минимальный размер заработной платы в Алтайском крае в 2023 году?

Минимальную зарплату в регионе определили соглашением между правительством, профсоюзами и объединениями работодателей

21 декабря 2022, 07:26, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае определили минимальный размер заработной платы для региона на 2023 год. Правительство края, крайсовпроф и объединения работодателей подписали дополнительные положения к трёхстороннему соглашению, определяющему зарплатный минимум.

О том, каким будет минимальный размер зарплаты в Алтайском крае в 2023 году, — в материале amic.ru.

Какой будет минимальная зарплата в Алтайском крае в 2023 году?

17 786 рублей. Именно такой минимальный размер заработной платы для региона определён на 2023 год в трёхстороннем соглашении. Подписи под документом, определяющим минимальную зарплату, поставили губернатор Виктор Томенко, исполнительный директор Союза промышленников Регионального объединения работодателей Виктор Мещеряков и председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов.

Какой будет минимальная зарплата в регионе с учётом надбавок?

С учётом различных выплат, а также районного коэффициента, на который увеличивается заработная плата, минимальный размер превысит 20 тысяч рублей, сообщается на сайте регионального правительства.

Как будут увеличиваться зарплаты в Алтайском крае в 2023 году?

Темпы роста зарплат участники соглашения также обсудили.

Там, где средняя зарплата сложилась меньше 25 тысяч рублей в месяц, темп роста должен составить не менее 120%.

В организациях с зарплатами от 25 до 30 тысяч рублей, минимальный темп роста — 115%.

Наконец, для предприятий с зарплатами от 30 до 45 тысяч рублей определили минимальный темп в 110%.

Комментарии 5

  • Сказочники
    21 декабря, Гость   Ответить
  • А на деле будет,как всегда- высчитают все что надо и не надо и результат останется на прежнем уровне, знаем, проходили....
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, да, к сожалению, у нас такое часто.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Какие 110 и более% на 5-10 если подымут и то будет радость.с одной стороны.а с другой на 20% уберут премию и усё
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Соглашение они заключили. А почему в бюджетных организациях зарплату не гос.служащим повысили за 2 последних года аж на 4%. Что составило не более 400 рублей? У меня высшее образование и стаж 35 лет, зарплата 21 000 руб. Получается у меня минимальная зарплата? В 2023 году в соответствии с заключенным соглашением у уборщицы должно быть не менее 20000, у дворника и охранника еще больше, а у специалиста гос.учреждения меньше?. Зачем тогда требование к образованию в гос.учреждениях, если зарплата на уровне не квалифицированного специалиста? Правительство края начните со своих "холопов", а потом рекомендуйте частникам зарплату повышать.
    22 декабря, Гость   Ответить
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