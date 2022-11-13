На Семинском перевале уже открыли горнолыжную трассу

На Семинском перевале в середине ноября открыли горнолыжный сезон. Об этом рассказали в сообществе во «ВКонтакте».

«Все мы долго ждали, когда станет возможным прокатиться на любимых лыжах или сноуборде, и вот этот момент настал. На Семинском выпало достаточное количество снега, чтобы образовался устойчивый покров, позволяющий без проблем насладиться зимними забавами», — сказано в сообщении.

Отмечается, что любители горных лыж, сноуборда и «ватрушек» уже могут покататься с горных склонов.

Всех желающих приглашают на открытие сезона.