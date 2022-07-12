Не долго музыка играла. В Москве людям вновь рекомендуют носить маски из-за коронавируса

Москвичам вновь рекомендуют носить маски в закрытых помещениях. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на данные оперштаба.

Отмечается, что число зараженных растет из-за распространения подштамма «омикрона».

Только за прошедшую неделю число новых случаев заражения выросло на 57%, а число госпитализаций с коронавирусом выросло на 9%.

Ранее главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко заявил о том, что говорить о полном окончании пандемии коронавируса пока рано. По его словам, нового подъёма заболеваемости, скорее всего, не избежать.

Жителям региона рекомендовали ревакцинироваться, чтобы подготовиться к новой волне распространения болезни.