Не долго музыка играла. В Москве людям вновь рекомендуют носить маски из-за коронавируса

В оперативном штабе рассказали, что из-за подштамма «омикрона» растет число зараженных

12 июля 2022, 16:43, Илья Звягинцев

Москвичам вновь рекомендуют носить маски в закрытых помещениях. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на данные оперштаба.

Отмечается, что число зараженных растет из-за распространения подштамма «омикрона».

Только за прошедшую неделю число новых случаев заражения выросло на 57%, а число госпитализаций с коронавирусом выросло на 9%.

Ранее главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко заявил о том, что говорить о полном окончании пандемии коронавируса пока рано. По его словам, нового подъёма заболеваемости, скорее всего, не избежать.

Жителям региона рекомендовали ревакцинироваться, чтобы подготовиться к новой волне распространения болезни.

«Пока не ушёл». Алтайский инфекционист о том, куда «делся» COVID-19 и когда ждать новой волны

«Пока не ушёл». Алтайский инфекционист о том, куда «делся» COVID-19 и когда ждать новой волны

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