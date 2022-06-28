Увольняют ли своих работников H&M, Zara и другие закрытые магазины иностранных брендов

Магазины иностранных брендов Adidas, Zara, H&M, Bershka, Stradivarius и другие не сокращают сотрудников и платят им зарплату. Увольнения пока незначительные, люди уходят по своей воле. Официально в режиме простоя находится 35 из около сотни работников, остальные же повышают квалификацию и работают дистанционно. Об этом рассказала начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура на пресс-конференции 27 июня.

По словам Капуры, пока предприятия сохраняют работников, и заявлений о сокращении сотрудников в службу занятости Алтайского края не поступало. Сейчас работодатели проводят корпоративные программы для персонала, обучают его и ведут «политику сохранения кадров», объясняет Капура. По словам чиновницы, ситуация контролируется как на федеральном, так и на региональном уровнях.

«Все работодатели находятся в Москве, и контакт с ними затруднён. Но мы выходим на собственников, для того чтобы понимать, что будет делать компания со своими коллективами. Есть незначительные увольнения, в основном по собственному желанию. Уведомления о переводе работников в режим простоя есть», — пояснила Надежда Капура.

Напомним, что магазины иностранных брендов одежды H&M, Zara, Bershka, Adidas, Oysh закрылись по всей России ещё в марте после начала спецоперации на Украине. С тех пор возобновили работу только точки польского ретейлера LPP Group Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, и то под новыми названиями после продажи бизнеса китайскому консорциуму.

Между тем магазины пока не распускают персонал. Сотрудникам платят «минимальную зарплату», рассказывал в мае продавец-консультант одного из барнаульского H&M. Из работы остаются «планёрки» с начальством по телефону или по интернету и проверка сохранности вещей в магазинах. Продавцы барнаульского Adidas говорили, что получают полную зарплату и при этом не ездят в магазины.

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