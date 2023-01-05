«Никто не остановился, кроме ДПС». Застрявшие на алтайских трассах водители поблагодарили полицейских за спасение

Одну машину сотрудники Госавтоинспекции вытащили тросом, а другую - вытолкали руками

05 января 2023, 09:36, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Водители, всё же решившиеся выехать на алтайские трассы во время штормового предупреждения и застрявшие в пути, активно благодарят за своё спасение сотрудников Госавтоинспекции. Посты с благодарностью дорожным полицейским появляются в местных новостных сообществах.

Так, в паблике Barnaul 22 во «ВКонтакте» жительница региона Ирина рассказала, как 4 января их машина сломалась на трассе перед Павловском. По её словам, многие водители просто проехали мимо, и только сотрудники ДПС пришли на помощь.

«Более получаса стояли с ребятишками, ни одна мимо проезжающая машина не остановилась, кроме ДПС. Уже начинался буран. Ребята помогли найти трос, сами нашли работающий сервис (а в праздники с этим проблема), и сами дотянули нас до сервера. Ребятам огромное спасибо», — написала женщина.

О другом инциденте 4 января рассказала подписчица сообщества Екатерина. Её автомобиль влетел в перемёт в районе Алейска. Вызволить машину из снежного плена тоже помогли сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, в регионе с 3 января действует штормовое предупреждение. Из-за непогоды несколько протяжённых участков автодорог полностью закрыты для движения. А министр транспорта Алтайского края Антон Воронов призвал водителей воздержаться от дальних поездок в ближайшие дни, чтобы не рисковать жизнью и здоровьем.