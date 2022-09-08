Обмелевший Затон. Как выглядит барнаульский посёлок, который обычно затапливает

Кажется, что возле барнаульского посёлка Затон украли всю воду в реке — она так сильно ушла, что там, где была гладь и рыба, теперь песок и местные коровы. Корреспондент amic.ru не смогла пройти мимо таких пейзажей.

Посёлок Затон / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Ранее amic.ru показал инопланетную обстановку на обмелевшем барнаульском пляже, где люди из песка налепили морских звёзд — словно они не успели вернуться в воду, когда она резко отступила с берега.

Напомним, ещё в июле вода в Оби упала ниже отметки навигационного уровня — это произошло впервые за 30 лет. Виной всему — засуха в Сибири и недостаточное количество снега в горах Алтая.