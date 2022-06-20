Обошлось без конкурентов. Юрий Фриц в третий раз подряд стал главой АСП

Руководитель Алтайского союза предпринимателей (АСП) Юрий Фриц на прошлой неделе, 15 июня, в очередной раз был переизбран на свой пост. Конкурентов у действующего руководителя не нашлось: его единогласно поддержали все 89 делегатов общего собрания АСП. Об этом amic.ru рассказали в самой организации. Срок полномочий Фрица составит два года. Он возглавляет региональное бизнес-объединение уже на протяжении 10 лет, однако за это время деятельность союза потеряла прежнюю динамику. Упал и авторитет АСП: бизнес-объединение больше не воспринимают как эффективный орган по отстаиванию прав и интересов предпринимателей. Вместе с тем, комментируя amic.ru своё назначение, глава союза отметил, что готов уйти раньше, если найдётся «достойный преемник».

«Думаете, это привлекательная должность?»

Очередные выборы главы АСП должны были пройти ещё в мае, но их сдвинули на месяц. Предполагалось, что это было сделано для поиска возможных «спарринг-партнёров». Но ни до конференции, ни во время самого мероприятия никто так и не стал «бросать перчатку» Фрицу. В итоге ни о какой конкуренции говорить не приходится: выборы, как и несколько лет назад, вновь прошли на безальтернативной основе. Сам Юрий Фриц считает, что предприниматели не горят желанием занимать эту должность, так как она отнимает много времени и сил, отрывает от основного бизнеса. При этом руководитель АСП утверждает, что не получает за свой труд зарплаты, действуя исключительно на добровольных началах.

«Вы думаете, это какая-то особенно привлекательная должность? Вам это так просто кажется со стороны, поверьте, это совсем не так», — заявил глава АСП. Правда, существует и альтернативная точка зрения, согласно которой Юрий Фриц сам не горит желанием делиться своими полномочиями с кем-либо из коллег по бизнес-сообществу.

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Юрий Фриц рассказал, что уже сформировал план работы на ближайшее время, в частности готовится обращение в региональные и федеральные органы власти по итогам недавно завершившегося конгресса предпринимательских объединений Алтайского края. Впрочем, глава союза считает, что большая часть предложений по улучшению бизнес-климата так и останется на бумаге, лишь отдельные предложения чиновники, возможно, всё-таки возьмут в работу. Возникает вопрос в целесообразности и эффективности такой деятельности со стороны АСП.

Кроме того, на общем собрании Фриц отчитался о проделанной работе за минувшую пятилетку. Показательно, что журналистов на мероприятие не допустили. Ранее amic.ru неоднократно пытался аккредитоваться на заседание правления АСП, однако Юрий Фриц через пресс-службу неизменно отвечал, что это внутреннее мероприятие, не предназначенное для СМИ. Хотя, к примеру, в 2012 году проблем с допуском журналистов на аналогичное собрание не возникло.

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Пиар и никакого лоббизма

Похоже, что новая двухлетка Фрица вновь не приведёт ни к каким прорывам, а сам союз ждёт окончательный упадок. Такой вывод можно сделать из предыдущего многолетнего «правления» Юрий Фрица. Amic.ru ранее подробно рассказывал о работе АСП и его руководителя. В частности речь шла о том, что деятельность союза в последние годы всё больше угасает, а его руководство не пытается активизироваться, невзирая на новые задачи и вызовы, стоящие перед бизнес-сообществом.

Вероятно, слова нынешнего главы бизнес-объединения об отсутствии достойных кандидатов — не более чем тактическая уловка: Фриц не слишком желает делиться статусным креслом, которое даёт возможность входить в коридоры власти и быть на короткой ноге с чиновниками. По данным amic.ru, желающие возглавить союз на самом деле есть, но всё упирается в противодействие Фрица. При этом последнего нельзя назвать предпринимателем с кристально чистой биографией. Ранее amic.ru писал о нашумевшей истории с долгостроем на Павловском тракте, 291, где одним из виновников задержки в строительстве стала компания «Сибирь-Контракт», принадлежащая Фрицу.

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Не обладает Фриц, как выяснилось, и лоббистскими возможностями, несмотря на все его старания и многочисленные комментарии для СМИ. Куда больше для этой роли подходит краевой бизнес-омбудсмен Андрей Осипов, обладающий в полной мере как политическим весом, так и авторитетом у предпринимателей. Единственный результат «активности» для Фрица (на который он, скорее всего, и рассчитывал) — масса публикаций в прессе и соответствующий пиар. В качестве лоббиста одного из крупнейших бизнес-объединений края глава АСП выглядит неубедительно. Эффективный диалог с властью никогда не заменят ни эмоциональные выступления с трибуны, ни открытые письма в адрес госорганов.

Напомним, когда Юрий Фриц первый раз возглавил Алтайский союз предпринимателей, он был известен как бывший депутат Барнаульской гордумы и руководитель ГК «Сибирь-Контракт». Кстати, Фриц сообщил amic.ru, что не собирается возвращаться в политику и, в частности, не будет участвовать в выборах депутатов БГД ближайшей осенью. Ранее источники издания утверждали, что Фриц всерьёз рассматривает для себя такую возможность.