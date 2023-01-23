Общественники подсчитали, как сильно "коммуналка" бьёт по карманам жителей Алтайского края

Представители Народного фронта обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность повышения тарифов

23 января 2023, 06:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Представители Народного фронта подсчитали, как сильно суммы из последних квитанций за "коммуналку" ударили по карману жителей Алтайского края. Об этом рассказали общественники во "ВКонтакте".

"Официально средняя зарплата в регионе порядка 40 тыс. рублей в месяц, примерно четверть работающего населения получают МРОТ, чаще – зарплата 20-35 тыс. рублей в месяц. В некоторых квитанциях только за отопление от 6 до 13 тыс. рублей, а еще нужно оплатить ипотеку, детсад, есть и одеваться…" – сказано в сообщении.

Общественники отметили, что тарифы оказались "запредельными", а меры поддержки не всегда проявляют себя эффективно. Особенно тяжёлая ситуация в Ребрихе, где котельную перевели на газ, а тариф для райцентра вырос на 14%. При этом жители думали, что ресурс станет дешевле.

Ранее сообщалось, что прокуратура Алтайского края начала проверку законности установленных тарифов на коммунальные услуги. В прокуратуре прошло совещание с представителями антимонопольной службы, чиновниками и членами Общественной палаты. Стороны обсудили причины роста тарифов на услуги, а также механизм получения субсидий жителями региона.