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Общественники подсчитали, как сильно "коммуналка" бьёт по карманам жителей Алтайского края

Представители Народного фронта обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность повышения тарифов

23 января 2023, 06:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Представители Народного фронта подсчитали, как сильно суммы из последних квитанций за "коммуналку" ударили по карману жителей Алтайского края. Об этом рассказали общественники во "ВКонтакте".

"Официально средняя зарплата в регионе порядка 40 тыс. рублей в месяц, примерно четверть работающего населения получают МРОТ, чаще – зарплата 20-35 тыс. рублей в месяц. В некоторых квитанциях только за отопление от 6 до 13 тыс. рублей, а еще нужно оплатить ипотеку, детсад, есть и одеваться…" – сказано в сообщении.

Общественники отметили, что тарифы оказались "запредельными", а меры поддержки не всегда проявляют себя эффективно. Особенно тяжёлая ситуация в Ребрихе, где котельную перевели на газ, а тариф для райцентра вырос на 14%. При этом жители думали, что ресурс станет дешевле.

Ранее сообщалось, что прокуратура Алтайского края начала проверку законности установленных тарифов на коммунальные услуги. В прокуратуре прошло совещание с представителями антимонопольной службы, чиновниками и членами Общественной палаты. Стороны обсудили причины роста тарифов на услуги, а также механизм получения субсидий жителями региона.

 

 

Комментарии 10

  • т.е. и так не понятно было?
    23 января, Гость   Ответить
  • ну и проверят, скажут, всё нормально
    23 января, Гость   Ответить
  • Особенно страшная и даже катастрофичная ситуация сейчас у тех, кто самонадеянно влез в ипотеку с квартирами за сотню квадратов в "элитарных" человейниках "а-ля у нас тут анталия" со внешними стенками из стекла от пола до потолка или в лучшем случае из силикатного блока и куска пенопласта. Людям за тепло в батареях и за электричество за тёплый пол приходится платить уже как за ипотеку! И то ли ещё будет!
    23 января, Гость   Ответить
  • примерно четверть работающего населения получают МРОТ, ---- куда делись пенсионеры? На МРОТ живёт не меньше половины, и у тех кто платит ипотеку остаётся тоже МРОТ и получается треть населения выживает.
    23 января, Гость   Ответить
  • а стоматология какая дорогая.чистка зубов 3000-3500, лечение простое зуба 4,000.с учетом что в регионе зарплата 20-25 тыс. Прием к доктору платному уже 800-900 руб.
    23 января, Гость   Ответить
  • Обсудят причины и всё(
    23 января, Гость   Ответить
  • Весь спрос с губернатора и депутатов. Зачем подняли выше, чем президент подписал? Саботаж? Где прокуратура?
    23 января, Гость   Ответить
  • У меня пенсия 10 500.за квартиру уплатила 6500.на остальное как хочешь таки живи.
    23 января, Гость   Ответить
  • У меня пенсия 10 500.за квартиру уплатила 6500.на остальное как хочешь таки живи. **** Сколько вам годиков? Мне скоро 47 и пенсию пообещали "на сегодня" 16800
    23 января, Гость   Ответить
  • А мне 52и пенсию пообещали 10400р
    24 января, Гость   Ответить
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