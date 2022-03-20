Очевидцы сфотографировали ракету «Союз-2.1а», пролетающую над Алтаем
Корабль доставил на МКС экипаж, который проведёт техническое обслуживание и ремонт станции
20 марта 2022, 15:22, Илья Звягинцев
Жители Республики Алтай сняли пролетающую в небе ракету «Союз-2.1а». Фотографии опубликовали в сообществе «В курсе 22».
Запуск ракеты с пилотируемым кораблём «С. П. Королёв» состоялся 18 марта около 23:00 по местному времени. Время полёта составило примерно 3 часа 10 минут.
Корабль доставил на МКС российский экипаж, который проведёт ремонт станции, её техническое обслуживание, а после займётся исследованиями.
В Роскосмосе уточнили, что задача экипажа — это проведение исследований по космической биологии и физиологии, отработке перспективных космических технологий, космическому материаловедению, физике космических лучей.
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