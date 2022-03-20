Очевидцы сфотографировали ракету «Союз-2.1а», пролетающую над Алтаем

Жители Республики Алтай сняли пролетающую в небе ракету «Союз-2.1а». Фотографии опубликовали в сообществе «В курсе 22».

Запуск ракеты с пилотируемым кораблём «С. П. Королёв» состоялся 18 марта около 23:00 по местному времени. Время полёта составило примерно 3 часа 10 минут.

Корабль доставил на МКС российский экипаж, который проведёт ремонт станции, её техническое обслуживание, а после займётся исследованиями.

В Роскосмосе уточнили, что задача экипажа — это проведение исследований по космической биологии и физиологии, отработке перспективных космических технологий, космическому материаловедению, физике космических лучей.