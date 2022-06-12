Около 200 ресторанов откроются в России на базе ушедшего McDonald's до конца июня
Первый ресторан «Вкусно и точка» открылся в Москве 12 июня
12 июня 2022, 15:56, Илья Звягинцев
50 ресторанов «Вкусно и точка» откроются на местах, где ранее находились рестораны McDonald's 13 июня. Об этом рассказали представители компании.
Всего до конца июня в России планируют открыть около 200 ресторанов.
Напомним, что новое название сети общепита официально объявили 12 июня. Первый ресторан «Вкусно и точка» с обновленным меню уже начал принимать гостей в Москве.
Ранее в Барнауле горожане заметили, что с ресторанов McDonald's стали снимать всю символику, готовя их к ребрендингу.
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