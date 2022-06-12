Около 200 ресторанов откроются в России на базе ушедшего McDonald's до конца июня

Первый ресторан «Вкусно и точка» открылся в Москве 12 июня

12 июня 2022, 15:56, Илья Звягинцев

50 ресторанов «Вкусно и точка» откроются на местах, где ранее находились рестораны McDonald's 13 июня. Об этом рассказали представители компании.

Всего до конца июня в России планируют открыть около 200 ресторанов.

Напомним, что новое название сети общепита официально объявили 12 июня. Первый ресторан «Вкусно и точка» с обновленным меню уже начал принимать гостей в Москве.

Ранее в Барнауле горожане заметили, что с ресторанов McDonald's стали снимать всю символику, готовя их к ребрендингу.

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