В Барнауле начали снимать вывески с ресторанов McDonald's

В Барнауле с ресторанов сети McDonald's начали снимать вывески. Об этом amic.ru рассказали жители города.

Отмечается, что в ТРЦ «Галактика» вывески нет как на самом заведении, так и на фасаде торгового центра.

При этом рекламные баннеры и меню всё ещё оформлены в классическом стиле McDonald's.

Сотрудники общепита отметили, что снимать атрибутику начали недавно.

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Общество Стало известно, каким будет логотип нового российского McDonald's

Пока готовят в ресторане по старому меню, а это значит, что у горожан ещё есть шанс попробовать позиции, которые скоро исчезнут.

Вывеску McDonald's в «Галактике» сняли утром 9 июня. Фото: vk.com/overhear_brn22

Ранее сообщалось, что рестораны McDonald's в Сибири и на Урале перестанут работать под старым брендом с 10 июня. 12 июня в Москве состоится презентация новых заведений с новым меню.

Ранее СМИ показали новый логотип общепита, который будет работать в России на месте бывших ресторанов McDonald's.